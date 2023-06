Camilo exalta la música regional mexicana y su contagiosa alegría

Miami, (EFE).- El cantautor colombiano Camilo es un admirador de la música regional mexicana, que domina actualmente las listas de popularidad a nivel mundial, al considerarla alegre y un legado para toda América Latina.

“Hace como que mi corazón se levante para arriba en alegría desde siempre”, manifestó el artista en una entrevista con EFE.

“Esta es una sensación que comparte mucha gente y que para mí es una de las razones detrás de este muy merecido éxito, además del increíble talento de los artistas”, agregó Camilo, quien en los últimos años ha realizado varias colaboraciones con artistas del dicho género.

Subrayó que se dio cuenta de este fenómeno desde que empezó a compartir música con Christian Nodal y Los Dos Carnales.

“Desde que empecé a escribir con mi compadre Edgar Barrera, con Grupo Firme, ahora con Carín León, han sido todas las canciones que como que levantan, levantan mi energía”, subrayó.

Camilo ha incursionado en el género con “Alaska”, una colaboración con Grupo Firme que le ganó una de las ocho nominaciones que tiene para los Premios Juventud, que se llevarán a cabo el 20 de julio en Puerto Rico.

También con “La mitad”, su colaboración con Nodal, y “Tuyo y mío”, “Ni debes, ni te debo”, con Carín León.

“Desde que tengo memoria he escuchado música mexicana y música popular colombiana, que es un género hermano al regional. Todos los latinoamericanos crecimos con las canciones tradicionales mexicanas”, recordó.

Camilo no descarta que su próximo disco, que prevé escribir en los próximos meses, siga la tradición de tener al menos una canción dentro de género regional mexicano.

El cantautor además anunció que tendrá dos presentaciones en ciudades sorpresa de Estados Unidos como parte de “Ritmo y color”, una iniciativa de la empresa de comida rápida McDonald’s para celebrar la cultura latina.

“Soy un celebrador de los colores, un celebrador de la diversidad. Lo que más me gusta de este programa es eso, el hecho de que seamos diferentes y que estemos orgullosos de serlo. Que cada uno de nosotros exponga lo que hace de una manera tan diferente y que eso nos haga sentir orgullosos en vez de todo lo contrario”, manifestó.

Una muestra de su concierto está en YouTube a partir de hoy, filmado en Miami durante el lanzamiento de la edición 2023 de la iniciativa.

La semana pasada, Camilo lanzó la edición deluxe de su disco “De adentro pa afuera”, también nominado a Premios Juventud.