Camilo se acerca a los jóvenes con el programa Latin Grammy en las Escuelas

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El cantante colombiano Camilo es el nuevo invitado de Latin Grammy en las Escuelas, un proyecto de la Fundación Cultural Latin Grammy para que jóvenes que aspiran a dedicarse a la música puedan conocer de primera mano los secretos y las claves de sus artistas favoritos.

“Yo soy un eterno aprendiz y lo digo con orgullo. Soy un estudiante eterno y esta es una etiqueta que me gusta ponerme”, confesó Camilo en una videollamada con Efe.

Esta edición virtual de Latin Grammy en las Escuelas, que fue pregrabada en noviembre, se podrá ver este jueves a las 12 horas de Los Ángeles (20 horas GMT) en el canal de YouTube de los Latin Grammy.

Como parte de este programa educativo, la Fundación Cultural Latin Grammy y Ford Motor Company Fund han donado instrumentos por valor de 40.000 dólares al Robert Morgan Educational Center y al Hialeah Gardens Middle School (ambos en Florida).

Además, los alumnos de ambos centros participaron en una conversación y una sesión de preguntas con Camilo.

El colombiano se une así a una larga lista de artistas que han pasado antes por Latin Grammy en las Escuelas, entre los que figuran Calle 13, Becky G, Karol G, Luis Fonsi, Gente de Zona, Jesse & Joy, Natalia Lafourcade, Thalía o Carlos Vives.

Ganador de cinco Latin Grammy -cuatro de ellos en la última gala celebrada en noviembre-, Camilo mostró su felicidad por saber que el relevo en el panorama musical está más que garantizado.

“Me llena de felicidad saber que hay oportunidades de que los jóvenes que están soñando con vivir en la música tengan recursos de estudiar y tengan maneras de agarrar instrumentos”, contó.

“Yo definitivamente tengo la certeza de que un instrumento puede cambiar una vida. A mí, mi guitarra me cambió la vida y escribió mi historia”, añadió.

El autor de “KESI” o “Vida de rico” esquivó con una sonrisa la noción de que pueda ser un maestro para estos jóvenes.

“Yo de mentor o profesor, nada. Tengo muy poco (…). Yo hace no mucho estaba sentado donde están sentados ellos soñando si algún día yo podría vivir de esto o no”, recordó.

Pero sí señaló que estaba interesado en charlar con los jóvenes tanto de lo bonito de la música como de algunas otras cosas no tan dulces.

“En general, todas las rutas de cualquier carrera y cualquier oficio han de tener sus luces y sus sombras”, opinó.

Ahí Camilo habló de su amor por la música y la creatividad, pero también mencionó algunos “fantasmas” que acechan a los artistas como “el bloqueo creativo, el silencio, la falta de atención o la crítica”.

No obstante, Camilo confió en poder transmitir a estos nuevos talentos de la música esa inspiración y ese optimismo que le han llevado a ser una de las grandes figuras de la música hispana en estos momentos.

“Me siento orgulloso de compartir con ellos la claridad de saber que cualquier persona puede alcanzar sus sueños”, cerró.