Canadá reconocerá a Palestina pero no normalizará relaciones a la espera de reformas

Ciudad de México, (EFE).- La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, declaró este viernes que aunque Canadá está preparada para reconocer el Estado de Palestina la próxima semana, Ottawa no normalizará sus relaciones diplomáticas hasta que las autoridades palestinas realicen reformas.

Anand, en declaraciones a medios canadienses en la Ciudad de México, donde acompaña al primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que “la normalización es completamente diferente del reconocimiento”.

“Nosotros tenemos la intención de reconocer al Estado de Palestina, y eso es muy distinto de la normalización de relaciones diplomáticas”, explicó.

“La normalización de las relaciones diplomáticas la decidiremos en el futuro, cuando veamos progresos de la Autoridad Palestina, en cuestiones como la devolución de los rehenes, el desarme de Hamás, la ausencia de Hamás en la gobernanza futura de Palestina, y las reformas democráticas y sociales”, añadió.

Según la ministra de Exteriores canadiense, la normalización supone “aumentar las relaciones diplomáticas, abrir embajadas y consulados, permitir intercambios de ciudadanos” y explicó que ha estado en contacto “semanalmente” con la Autoridad Palestina para que tengan presentes las condiciones de Ottawa.

Está previsto que el reconocimiento oficial del Estado de Palestina lo realice Carney en Nueva York cuando asista la próxima semana a la ocotgésima Asamblea General de la ONU.