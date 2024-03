Canadá reducirá la cifra de trabajadores temporales extranjeros que llegan al pa

Toronto (Canadá), (EFE).- Canadá reducirá paulatinamente la proporción de trabajadores temporales extranjeros que recibe cada año del 6,2 % actual al 5 % del total de la población canadiense en 2027, la última medida adoptada por el Gobierno de Justin Trudeau para limitar la llegada de personas al país.

El ministro de Inmigración de Canadá, Marc Miller, anunció la medida en una rueda de prensa este jueves en la que señaló que en septiembre el Gobierno canadiense dará a conocer el número de trabajadores temporales que aceptará en 2025.

Las restricciones anunciadas este jueves no afectarán a los sectores agrícola, sanitario y de la construcción.

Miller declaró que Canadá está “enganchada” al uso de trabajadores temporales llegados del extranjero para cubrir las necesidades laborales del país. El ministro también reconoció que algunos sectores están utilizando a los trabajadores extranjeros para bajar los salarios.

Según cifras oficiales, en el año 2000, Canadá contaba con 111.000 trabajadores temporales extranjeros. Para 2021 esa cifra se había disparado a 770.000.

Estos trabajadores están en el país en algunos casos hasta 10 meses empleados en sectores como el agrícola.

Canadá tiene acuerdos con México, Jamaica y países centroamericanos para que las explotaciones agrícolas del país puedan emplear cada año a centenares de miles de personas.

El ministro de Empleo de Canadá, Randy Boissonnault, dijo que por ejemplo en el sector agrícola y pesquero, los empresarios no pueden encontrar trabajadores locales dispuestos a hacer las tareas que ahora realizan los extranjeros.

“La respuesta es que los canadienses no estaban tomando esos trabajos y es por eso por lo que tenemos un programa de trabajadores agrícolas”, dijo Boissonnault.

La decisión de reducir el número de trabajadores temporales extranjeros en el país se produce ante las crecientes quejas de provincias y de un elevado número de canadienses por la carestía de la vivienda y la degradación de los servicios sociales.

El pasado noviembre, Canadá ya anunció que limitará a partir de 2026 a 500.000 el número de inmigrantes que aceptará cada año.

Desde que el primer ministro, Justin Trudeau, llegó al poder a finales de 2015, el número de inmigrantes ha crecido de forma constante. En 2015, Canadá recibió menos de 300.000 personas. Este año, la cifra será de 465.000 y en 2024 aumentará a 485.000.

Debido a la inmigración, Canadá es el país del G7 con el mayor crecimiento demográfico, con un 2,7 % anual. Es el nivel más elevado desde 1957, cuando la explosión de nacimientos en la posguerra y la inmigración colocó la tasa en el 3,3 %.

El Gobierno de Trudeau también empezó a exigir el 1 de marzo visados a los turistas mexicanos para limitar la llegada de solicitantes de refugio.

En 2016, cuando el Gobierno canadiense anuló el requisito de visados, 260 mexicanos solicitaron refugio en Canadá. En 2023 la cifra llegó a 23.995, un número récord.

Precisamente este jueves, Miller aseguró que desde el 1 de marzo el número de solicitantes de refugio ha descendido de forma “significativa”.