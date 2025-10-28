Canadá vuelve a emitir el anuncio de televisión que provocó la ira de Donald Trump

Toronto (Canadá), (EFE).- La provincia canadiense de Ontario volvió a emitir el anuncio televisivo que provocó la ira del presidente de EE.UU., Donald Trump, a pesar de que el mandatario elevó los aranceles a Canadá por culpa de la cuña publicitaria.

La emisión se produjo en horario de máxima audiencia durante el segundo partido de la Serie Mundial, la final del béisbol que disputan el equipo canadiense de los Azulejos de Toronto y el estadounidense Los Ángeles Dodgers, señalaron medios estadounidenses.

El mandatario estadounidense hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento de los aranceles por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada la capital, Ottawa.

El anuncio, de un minuto, aprovecha las palabras pronunciadas en 1987 por Reagan, idolatrado por los conservadores estadounidenses, en contra de los aranceles, y como crítica a los gravámenes que Trump ha impuesto a Canadá, uno de sus principales socios comerciales.

Tras su emisión en la cadena de televisión estadounidense Fox, la preferida de Trump, el viernes durante el primer partido de la Serie Mundial, el presidente estadounidense reaccionó dando por terminadas las negociaciones con el Gobierno canadiense sobre aranceles, cuando todo parecía indicar que los dos países estaban a punto de llegar a acuerdos sectoriales.

En respuesta, el jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, anunció el viernes que la campaña con el anuncio televisivo de la discordia concluiría el lunes, pero que la cuña publicitaria se emitiría durante el segundo partido de la final de béisbol.

Pero la medida no contentó a Trump. Este sábado, antes de llegar a Malasia, donde participa en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) junto con el primer ministro canadiense, Mark Carney, el líder republicano reiteró el aumento adicional de los aranceles a Canadá.

Trump, que inicialmente aseguró que la cuña publicitaria era “falsa” y que estaba “manipulada”, aunque utiliza la alocución radiofónica de Reagan, dijo en su red social Truth Social que: “El único propósito de este FRAUDE era la esperanza de Canadá de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acudiera a su “rescate” respecto a los aranceles que han utilizado durante años para perjudicar a Estados Unidos”.

“Su anuncio debía retirarse INMEDIATAMENTE, pero lo emitieron anoche durante la Serie Mundial, sabiendo que era un FRAUDE. Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy incrementando el arancel a Canadá en un 10 % (sic) adicional sobre lo que ya están pagando”, añadió.