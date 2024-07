Canadá y algo más que una final de consolación

Miami (EE.UU.), (EFE).- La lógica futbolística se impuso el martes y Canadá hincó la rodilla ante Argentina en semifinales de la Copa América. Pero al combinado de Jesse Marsch, sin duda fue la sorpresa de este torneo, aún le queda un importante incentivo este sábado con el partido por el tercer puesto.

Habitualmente, la final de consolación es un incordio para las selecciones más potentes: poco más que una obligación después de haberse quedado a las puertas de la final y un compromiso más antes de irse de vacaciones.

Pero para las revelaciones y los invitados inesperados, sí supone algo realmente suculento.

Semifinalista en su debut en Copa América y con solo dos participaciones en un Mundial en su historia (1986 y 2022), Canadá no tiene nada que perder y el encuentro que disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte (EE.UU.), contra el derrotado del Uruguay-Colombia y con la duda del lesionado Alphonso Davies, le servirá para extender un poco más su feliz trayecto en este torneo.

Quizá eso también ayudó a que en la zona mixta del MetLife Stadium de East Rutherford (EE.UU.), tras perder contra Argentina, hubiera caras tristes entre los canadienses pero sin dramatismos exagerados.

“Tenemos que darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado”, consideró Liam Millar.

“Hace solo cuatro o cinco semanas que estamos juntos y pasamos de perder 4-0 contra los Países Bajos a una semifinal de la Copa América. Eso muestra lo lejos que hemos llegado y todavía tenemos un partido muy grande por delante por el tercer puesto”, agregó.

El extremo izquierdo se refirió a la puesta a punto contrarreloj pero finalmente excelente de Canadá bajo las órdenes de Marsch, que aterrizó en la selección a mediados de mayo y que de ‘regalo’ tenía dos peliagudos amistosos por delante ante Países Bajos (4-0) y Francia (0-0).

Pero contra todo pronóstico, el conjunto canadiense se ha mostrado en la Copa América como un equipo osado, muy físico y correoso, tal y como sufrió Venezuela en cuartos (eliminada en penaltis) y una Argentina que a tramos se le vio bastante incómoda.

Es evidente que les faltan herramientas y experiencia para competir con las mejores selecciones del planeta sobre todo en ataque, donde se les vio inocentes y con falta de picardía en la semifinal.

Pero las estadísticas contra la Albiceleste reflejaron un balance bastante equilibrado: 49 % de posesión, 9 tiros por 11 de Argentina, 2 a puerta por 3 de sus rivales y 455 pases ante 480 de los de Lionel Messi.

Frente a los fracasos de México y Estados Unidos, a priori los reyes de la Concacaf, finalmente fue Canadá la que más lejos llevó el estandarte de la asociación en esta Copa América.

El fabuloso recorrido de los de Marsch no ha pasado desapercibido en su país.

“En total, 6,9 millones de canadienses, o el 18 % de la población del país, vieron algo o toda la semifinal”, detalló este martes la cadena TSN, que tiene los derechos de emisión de la Copa América en Canadá,

Entre esta Copa América y que serán anfitriones del Mundial de 2026 junto a EE.UU. y México, el fútbol en Canadá vive un momento muy dulce y el duelo por el tercer puesto es un regalo más y la posibilidad de seguir haciendo historia.

“Simplemente tenemos que volver a enfocarnos. Tenemos un partido enorme y vamos a ir a ganar”, indicó el defensa Derek Cornelius.

“Queremos terminar este torneo en positivo. Ha habido tantas cosas positivas a lo largo del torneo que vamos a intentar terminarlo de buena manera”, cerró.

David Villafranca