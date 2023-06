Cancelan convención de Juego de Tronos en Florida por leyes y atmósfera “antihumanitaria”

Miami, (EFE).- La convención internacional de seguidores de la popular serie televisiva “Juego de Tronos”, Con of Thrones 2023, programada para finales de agosto en Orlando (Florida), fue cancelada debido a la “legislación y atmósfera cada vez más antihumanitaria en Florida”, señaló la organización en un comunicado.

La decisión, añade el comunicado, se tomó en base a los “comentarios de los socios, asistentes e invitados” a la cita, que han dejado claro que “si tuviéramos que continuar con ‘Con of Thrones 2023’ no sería el nivel de evento que la comunidad espera y merece”.

Todos los que hayan comprado entradas para asistir a la convención recibirán un correo electrónico con la confirmación de la cancelación del evento con opciones de reembolso, además de la anulación de la reserva de habitación en el hotel Hyatt Regency Orlando, asociado oficial de “Con of Thrones”.

El encuentro internacional se celebra regularmente desde 2017 y ofrece un programa de más de cien horas que incluye paneles y otras experiencias que atraen a los numerosos fans de “Game of Thrones” y del universo del autor George R. R. Martin.

Estaba previsto que el evento se celebrara del 25 al 27 de agosto en Orlando e incluía la participación de los actores de “Juego de Tronos” Isaac Hempstead Wright (Bran), Nikolaj Coster-Waldau (Jiame Lannister), Jerome Glunn (Bronn), Kate Dickie (Lysa Arryn), entre otros, recogió el canal WKMG TV.

“Juego de Tronos”, que reúne elementos de fantasía y épica con un reparto en el que figuran Peter Dinklage, Kit Harington y Emilia Clark, es una de las series más populares en todo el mundo.

En meses recientes, varias organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos emitieron “avisos de viaje” para aquellas minorías, inmigrantes y al colectivo LGBTQ+ que planean viajar a Florida, debido a leyes aprobadas que, en su opinión, son hostiles y restrictivas.

La organización Equality Florida, de la comunidad LGTBQ, advirtió a quienes piensen viajar o asentarse en este estado que hay leyes y políticas vigentes, o en camino de serlo, que suponen “un grave riesgo” para su salud y seguridad.

El “aviso de viaje” de Equality Florida es similar a uno lanzado previamente por la mayor organización de la comunidad afroamericana, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) o la Coalición de Inmigrantes de Florida.

Unos 200 proyectos de ley aprobados este año por el Congreso estatal, de mayoría republicana, empezarán a regir a partir del 1 de julio, leyes que prohíben el tránsito de indocumentados, que se aborden cuestiones de género en las escuelas o que autorizan a los floridanos a portar armas ocultas sin permiso, entre otras.

“Estamos diciendo que vengan. Solo que tenga en cuenta qué tipo de estado es”, dijo Kran Riley, presidente de la oficina de la NAACP en el condado de Orange, donde se encuentra Orlando.

“Sentimos que es hora de que advirtamos a las personas que cuando vienen a Florida, están entrando en un territorio hostil”, añadió Riley.

Por su parte, la Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinos Unidos (LULAC) denunció la “embestida antiinmigrante y contraria a la familia cristiana” del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y advirtió a los hispanos que viajen a ese estado que sean precavidos.