“Canelo” Álvarez expone sus títulos ante Ryder, en su regreso al cuadrilátero

Guadalajara (México), (EFE).- El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará este sábado en Guadalajara al británico John Ryder, en un duelo en el que expondrá sus títulos mundiales de la división súper mediana.

En su regreso al cuadrilátero después de una cirugía de muñeca, Álvarez buscará el nocáut 40 de su carrera ante un rival que a los 34 años pretende demostrar que sigue en el alto nivel, a pesar de haber perdido dos de sus últimos 10 combates.

“Me preparo siempre para noquear, y es lo que voy a buscar el sábado. No tengan la menor duda”, dijo hace un par de días el mexicano de 32 años, con 58 victorias, 39 de ellas por la vía rápida y dos derrotas.

El pasado 7 de mayo en Las Vegas, el Canelo sufrió su segunda derrota como profesional, ante el ruso Dmitrii Bivol, a quien enfrentó por el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); en septiembre le ganó por votación unánime al kazako Gennady Golovkin, después de lo cual se operó de una vieja lesión.

Según confesó a Efe, Álvarez ha ido de menos a más en la recuperación, en las últimas semanas pegó en los entrenamientos con la misma fuerza que antes de operarse y este sábado podrá mostrar su mejor versión.

Ryder hizo uno de sus mejores campamentos de los últimos tiempos y asumirá el pleito como su última oportunidad. Vencer al púgil más taquillero daría un giro a su carrera, lo cual ha sido una motivación adicional en su adiestramiento para el combate.

“Es una gran oportunidad para mí. Muchas veces en mi carrera vi esto quizás como un objetivo lejano y ahora no voy a desaprovecharla”, afirmó el retador, con 32 victorias, 18 por nocáut, con cinco reveses.

En el estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, “Canelo” tendrá a favor el apoyo de la gente de su ciudad natal, pero deberá ser cauteloso porque el combate será a 1.566 metros sobre el nivel del mar y, en caso de no ganar antes del límite, deberá guardar reserva para los asaltos finales.

Además de ver cómo está de forma deportiva después de la cirugía, hay un gran interés por la presentación del mexicano por la posibilidad de que en septiembre próximo celebre la revancha con Bivol, monarca semicompleto de la AMB.

“De momento estamos enfocados en el combate contra Ryder, pero esa contra Bivol es la pelea que busco a futuro. Quiero es que sea en las 175 libras, como la vez pasada”, señaló Älvarez a Efe hace un par de semanas.

En el combate preliminar, el mexicano Julio César “Rey” Martínez, con 19 victorias, 14 por nocáut, y dos derrotas, expondrá su faja de campeón mosca del CMB ante el panameño Ronal Batista.

” Estamos listos para una gran victoria. Con todo menos con miedo”, dijo el mexicano, en tanto Batista prometió dejar todo en el cuadrilátero, confiado en arrebatar el cinturón al favorito.