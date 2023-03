‘Canelo’ Álvarez le dice a Ryder que está recuperado de su cirugía

Guadalajara (México), (EFE).- El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial de la división súper mediana, aseguró estar recuperado de una cirugía de la mano y listo para vencer el 6 de mayo en Guadalajara al británico Jonh Ryder.

“Vengo de una cirugía y me siento muy bien, más motivado que nunca; cuidado con eso”, afirmó en conferencia de prensa en la que anunció la pelea con la que volverá a su tierra natal y que tendrá como escenario el estadio Akron.

Álvarez, el mejor púgil mexicano de la actualidad, afirmó que tras el reposo por la operación la que se sometió el octubre del año pasado, ya está haciendo sparring, confiado en llegar en forma al combate en México y noquear a Ryder.

“Empecé a hacer sparring la semana pasada, la idea es agarrarle confianza a la mano y empezar a pegar fuerte, me siento al 100%, siempre salgo a tratar de noquear y esta no va a hacer la excepción”, expresó.

‘Canelo’ afirmó que Ryder es un peleador “aguerrido y fuerte” al que hay que tenerle cuidado por su fuerte pegada.

Álvarez tiene 58 victorias, 39 de ellas por la vía rápida y dos derrotas, la más reciente el 7 de mayo del año pasado ante el ruso Dmitrii Bivol, a quien enfrentó por el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

Luego de Bivol, venció al kazajo Gennadiy Golovkin en septiembre del año pasado para confirmarse como el mejor pugilista mexicano del momento.

Ryder, campeón interino del peso supermediano, avalado por la OMB, afirmó que tiene mucho respeto por Álvarez, a quien calificó como “un campeón y un embajador del deporte” y con quien le hubiera gustado disputar el campeonato desde hace dos años.

“Sé que estoy en la fila, que había cinco o seis antes que yo (para disputar el campeonato). Hace dos años yo podría haber tenido esta pelea, pero en ese momento no funcionó y ahora es el momento correcto”, dijo.

Álvarez regresará a pelear a México luego de 12 años en un combate en el que expondrá sus títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Federación Internacional y Organización Mundial de Boxeo.

Ryder de 34 años de edad y 12 años en el boxeo profesional, tiene un récord de 37 enfrentamientos, con 32 triunfos, 18 nocauts y cinco derrotas.

La pelea será parte de las fiestas que conmemorarán los 200 años de la fundación del estado de Jalisco por lo que 8.000 personas de escasos recursos podrán presenciar el espectáculo de manera gratuita.