Canó asegura que la Liga Mexicana de béisbol tiene más nivel que la Dominicana

Ciudad de México, (EFE).- El segunda base dominicano Robinson Canó, quien conectó 335 jonrones en las Grandes Ligas, aseguró que la veraniega Liga Mexicana de Béisbol (LMB) tiene más nivel que la de su país, que transcurre en el invierno.

“En invierno se juegan menos partido que aquí. La LMB es más difícil porque al ser una temporada más larga, tienes más viajes. En Dominicana solo hay seis equipos, a veces te enfrentas dos veces en la misma semana a los mismos rivales”, explicó en su presentación con los Diablos Rojos del México, la novena más ganadora de la LMB con 16 títulos.

Canó, campeón de la Serie Mundial de 2009 con los New York Yankees, añadió que además de ser más larga, la cantidad de peloteros ex Grandes Ligas que hay en el campeonato de verano en México, en donde en el invierno se juegan la Liga del Pacífico (LMP), aumenta su nivel de dificultad.

“En la LMB es más difícil también porque te enfrentas a varios peloteros ex Grandes Ligas y a jóvenes que acaban de salir de ahí que buscan una nueva oportunidad. La liga se pone fuerte”, señaló el pelotero con 17 años de experiencia en Las Mayores.

Sobre lo que le hizo firmar por los Diablos Rojos, con los que debutará en el béisbol mexicano, Canó señaló el interés que tuvieron los directivos del equipo, algunos de los cuales se trasladaron a Miami en la Serie del Caribe pasada para negociar cara a cara.

“Antes habían de elegir a Diablos otros equipos querían firmarme, pero no hubo un interés real como el de Diablos, que viajaron a Miami para hablar conmigo. Vengo aquí para ganar, es el mensaje que le quiero mandar a fanaticada”, comentó el ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

Canó emulará a su padre, quien en 1991 fue lanzador de los Diablos Rojos.

Es posible que Canó juegue su primer partido ante sus aficionados en el Estadio Alfredo Harp de Ciudad de México el próximo domingo 24 de marzo ante los Yankees, en el primer juego de dos de una serie de exhibición.

“Ante los Yankees será una serie de ensueño porque podremos ver a un equipo como los Yankees, tanto nosotros como los aficionados. Nunca me imaginé enfrentar a los Yankees fuera de Estados Unidos o mi”, sentenció Canó, de 41 años.