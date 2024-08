Cantante Pitbull da nombre a estadio de fútbol americano de universidad de Miami

Miami, (EFE).- La Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, anunció este martes un acuerdo con el cantante y empresario cubano estadounidense Pitbull para que éste se convierta en el nuevo nombre de su estadio de fútbol americano, que a partir de ahora pasa a llamarse Pitbull Stadium.

El cambio del nombre del FIU Stadium tendrá una duración de diez años y supone la primera vez que un estadio se presenta con la marca de un artista.

El acuerdo permitirá no sólo “elevar el perfil de FIU Athletics a nivel internacional” e identificar a Pitbull con el equipo de los Panthers, sino atraer a nuevos seguidores y patrocinadores gracia a “la influencia global” de Armando Christian Pérez, nombre de pila de Pibull, de 43 años, señaló la institución académica en un comunicado.

“Esta asociación con FIU es un verdadero honor y un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos duro”, dijo Pitbull.

Destacó el artista que el cambio de nombre del estadio no es solo eso, sino que “se trata de inspirar a la comunidad, crear oportunidades y mostrarle al mundo que con determinación y una visión clara, todo es posible”.

“Estamos haciendo historia juntos y apenas estamos comenzando. ¿Por qué soñar cuando puedes vivirlo?”, subrayó la estrella del rap y compositor de éxitos como ‘I Know You Want Me (Calle Ocho)’ o ‘Give Me Everything’, y que cuenta con 12 álbumes de estudio y fue ganador en 2016 de un Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo.

“La trayectoria profesional de Pitbull refleja el ascenso de FIU como una de las principales universidades públicas de investigación del país”, dijo en el comunicado el rector de FIU, Kenneth A. Jessell.

Para Scott Carr, director de Atletismo de FIU, “este es un día histórico para que FIU Athletics se asocie de manera única con un artista de renombre mundial y una persona increíble que valora las relaciones y su comunidad”.

Carr indicó que “el apoyo financiero de Armando está cambiando el programa” y que su imagen amplificará a FIU y “será aún más beneficioso para hacer crecer nuestra marca”.

Pitbull ha sido un defensor de la educación desde hace mucho tiempo. Fundó el primer SLAM! (siglas en inglés de Liderazgo Deportivo, Artes y Gestión), escuela pública chárter gratuita en Miami en 2012.

En la actualidad, SLAM! atiende a casi 10.000 estudiantes en 14 escuelas distribuidas en Florida, Nevada, Georgia, Texas y Arizona.

En 2022, SLAM! fue el primero de 38 sistemas escolares en el mundo reconocido como Sistema de Distinción por excelencia en educación por Cognia, una organización global de acreditación escolar.

Además de SLAM!, su recién formada Fundación SELF 1st servirá como una extensión de esos esfuerzos para “cerrar la brecha de oportunidades y fomentar un impacto real y tangible en las comunidades desatendidas”, señaló el comunicado.

SELF 1st tiene como objetivos mejorar el acceso y los recursos educativos para las poblaciones minoritarias y desatendidas en todos los niveles de educación, incluida la universidad y las escuelas vocacionales.

Pitbull inicia el próximo 21 de agosto una gira por 26 ciudades de Estados Unidos, en la que hará un repaso a los mayores éxitos de su carrera además de ofrecer algunas “sorpresas”.

La ‘Party After Dark Tour’ comenzará el próximo 21 de agosto en Bristow (Virginia) y se extenderá hasta el 5 de octubre, cuando Mr.Worldwide concluya su trayecto en Albuquerque (Nuevo México), según un comunicado de Live Nation, la productora de la gira.