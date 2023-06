Cantautor Fernando Gil estrena “Tributo Al Rey”, homenaje póstumo a Darío Gomez “El rey del despecho”

Miami, (Notistarz).- El caballero de la música popular colombiana, Fernando Gil, estrena “Tributo Al Rey”, una producción con tres temas para rendir tributo al cantautor Darío Gómez, El rey del despecho.

Me rio de ti, Eres todo en mi vida y Sin respeto no hay amor, fueron las tres canciones que Fernando Gil seleccionó para este homenaje a uno de los grandes de la música popular en Colombia, como es maestro Darío Gómez, quien falleció el 26 de julio de 2022 en la ciudad de Medellín.

El titulo de la canción- bajo el sello de Arte Global Internacional- es porque “Darío Gómez, fue un amigo que me entregó sus consejos y apoyó siempre mi sueño de cantar desde el día que me conoció. Por eso quise rendir un homenaje a su legado musical y por eso se llama “Tributo Al Rey”.

Estas tres canciones “algunas insignias del maestro Darío Gómez y otras que a mi gusto personal merecían ser destacadas en este sencillo”

Lo más importante del legado Darío Gómez para la música popular en Colombia y Latinoamérica, es que el “maestro cantó las verdades que muchos sienten, pero pocos dicen y ese es uno de los aportes a la música”.

El Rey del Despecho -dijo- “cantó al amor y especialmente al desamor y al despecho. Todos en el mundo vivimos experiencias de dolor que nos pueden identificar con alguna de sus canciones en cualquier momento”.

Para Fernando Gil, nacido en la ciudad Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, su género es la música popular colombiana, y algunas de sus canciones han sido fusionadas con la bachata, la ranchera, la banda y la cumbia mexicana.

Aseguró que entre México y Colombia ha existido una hermandad y afinidad musical. La relación que existe musicalmente entre los dos países, es el amor y el respeto con el que ambas culturas reciben la música del otro y en algunos casos puede fusionarse para presentar nuevas propuestas musicales”.

“Mi canción Perdí y Mejor que él, fusiona el folclor musical de ambos países”.

Fernando Gil anunció que trabaja en su nuevo álbum con una colección personal que reúne las canciones que han marcado su vida personal y musical.

Con el apoyo de Arte Global Internacional, Fernando Gil realizará una gira en julio por varias ciudades de México y para septiembre tiene programado visitar Estados Unidos para ofrecer a la comunidad hispana la música popular.