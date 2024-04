Caos en el trámite de ayuda federal universitaria tiene en vilo a un millón de estudiantes

Miami, (EFE) – Múltiples problemas con el trámite para gestionar la ayuda financiera universitaria federal (FAFSA, en inglés) tiene en el limbo a por lo menos un millón de estudiantes que no han podido acceder a ella mientras deciden dónde inscribirse el próximo año.

Entre ellos se encuentran los hijos de Carlos, un migrante que en los últimos años se las ha arreglado para pagar los estudios universitarios en el estado de Illinois con una mezcla de dinero propio y los recursos federales que no son reembolsables.

“Para nosotros es una agonía el no saber hasta último momento si podemos contar con alguna ayuda, y cuándo será esa ayuda. Mis hijos se juegan el futuro, porque la educación es lo único que los sacará de las sombras”, dijo a EFE Carlos.

FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) es la principal vía para que las familias en general accedan a diversas becas, subvenciones y préstamos federales para estudiantes. Esto es vital para las familias con ingresos más bajos que pueden calificar para recibir ayuda para pagar la universidad.

Sin embargo, este año el cronograma de solicitud de ayuda que tanto escuelas como padres y alumnos deben cumplir religiosamente, se ha ido retrasando al punto de convertirse en una complicación enorme y delicada.

Según informó el Departamento de Educación, primero se actualizó el formulario para el año académico 2024-25 y éste no estuvo disponible para los estudiantes en el mes de octubre, como debía. En cambio, el lanzamiento del nuevo FAFSA se retrasó hasta finales de diciembre del año pasado.

Además, en ese momento el FAFSA tuvo una gran cantidad de fallos y sólo estuvo disponible esporádicamente durante varias semanas. Se hicieron correcciones en el portal en internet, pero, aun así, no estuvo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana hasta por lo menos el 8 de enero de 2024.

Para entonces, el daño en los procedimientos ya estaba hecho y los retrasos adicionales también hicieron que los colegios y universidades no recibieran la información de los solicitantes de FAFSA hasta marzo pasado.

Y por si esto fuera poco, los problemas también involucran datos tributarios equivocados transmitidos a las escuelas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), que afectan a por lo menos al 20 % o potencialmente alrededor de un millón de formularios FAFSA presentados por estudiantes y familias este año, dijo el Departamento de Educación.

“Esto es una pesadilla”, dicen algunos padres, enfrentados a cambios en el cronograma habitual que les permite tomar decisiones finales en tiempo y forma para aceptar las futuras universidades donde estudiarán sus hijos.

Los estudiantes y las familias normalmente reciben la información de las universidades en marzo sobre cuánta ayuda financiera recibirán el siguiente año académico, pero muchos todavía están esperando recibir esa información.

Los colegios y universidades generalmente solicitan a los estudiantes que tomen la decisión de inscribirse y pagar un depósito antes del 1 de mayo. Muchas escuelas han retrasado esa fecha.

Eso deja a los estudiantes esperando información importante sobre cuánto costará la universidad el próximo año y si pueden permitirse asistir a la escuela de su elección.

Las familias deberán esperar semanas o meses para obtener información sobre la ayuda estudiantil y así poder elegir una escuela y comenzar a hacer planes. “Peor aún, vamos a tener que tomar una decisión sin conocer el verdadero costo de la universidad”, señaló Carlos.

El Departamento de Educación ha enfrentado críticas de congresistas de ambos partidos por los retrasos, y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha iniciado una investigación sobre la implementación del nuevo formulario.

En febrero, el departamento anunció varias medidas para ayudar a las universidades a procesar los nuevos formularios FAFSA y desarrollar concesiones de ayuda estudiantil.

En años anteriores, el FAFSA podía tener hasta 108 preguntas, pero con el nuevo formulario, los solicitantes responden tan solo 18, en menos de 10 minutos, según el Departamento de Educación. Parte de la información ahora se toma directamente de la declaración de impuestos del postulante.

Todos los años, más de 17 millones de estudiantes completan el FAFSA, que utiliza información financiera de los estudiantes y sus familias para determinar si pueden obtener ayuda financiera del gobierno federal para pagar la universidad.