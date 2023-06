Caracol marino del Índico y el Mar Rojo se asienta en Florida, adonde llegó como “polizón”

Miami, (EFE).- La especie de caracol marino Naria turdus, cuyo hábitat natural es el Océano Índico Oriental y el Mar Rojo, se ha extendido a aguas del este de Florida, a las que llegó posiblemente como “polizón” en el casco de un carguero, según un estudio publicado por una universidad floridana.

El primer ejemplar de Naria turdus detectado y fotografiado en estado salvaje en EE.UU. fue descubierto en diciembre pasado en una laguna conectada al mar en Lake Worth, cerca de Palm Beach, señala la Florida Atlantic University (FAU) en un artículo en su web.

En 2020 se había descubierto la presencia de estos caracoles en la isla caribeña de Aruba.

“Dado el tiempo estimado de la primera introducción en la isla de Aruba y suponiendo que no hubiera más eventos de introducción a lo largo de la ‘ruta’, el caracol de mar tardó unos dos años en llegar al sur de Florida”, dijo Anton Oleinik, autor principal del estudio y profesor asociado de Geología en la Facultad de Ciencias Charles E. Schmidt de la FAU.

Oleinik sospecha que el caracol hallado en la Laguna el 24 de diciembre pasado llegó como “polizón” en un buque de carga al cercano puerto de Palm Beach, pues ve poco probable que su presencia en Florida se deba a un comercio entre acuarios.

“El pasajero no invitado, que era bastante grande (2 pulgadas por 1 pulgada de largo (6,10 centímetros por 3,5) y muy probablemente un adulto, pudo haberse adherido al casco de una embarcación cuando era una larva”, señaló Oleinik.

De acuerdo con el científico, la introducción de Naria turdus en el Atlántico occidental y las vías fluviales costeras de Florida plantea la pregunta de por qué este caracol de mar, entre muchas otras especies similares, tuvo tanto éxito en expandirse a Florida desde el “otro lado del mundo”.

“Su historia de invasiones y aparente adaptabilidad nos hace preguntarnos dónde aparecerá a continuación”, agregó.

Naria turdus es un gasterópodo bentónico de la familia Cypraeidae, mejor conocido como cauri o conchas de cauri, aparentemente capaz de sobrevivir con una amplia variedad de alimentos vegetales y en una gran a variedad de hábitats, incluidos los arrecifes de coral.

“Es notablemente adaptable y posee una larva planctónica con un tiempo de desarrollo moderadamente largo. Ambas cualidades son importantes para la expansión continua y exitosa de la especie”, agrega.

Según el científico,”todavía no hay suficientes datos disponibles para evaluar los efectos potenciales de la introducción de Naria turdus en la población de moluscos nativos de la laguna de Lake Worth”, y por ello la especie se puede definir por ahora como ‘no autóctona’, en lugar de ‘invasora'”.