Carballés, eliminado en segunda ronda por Karatsev

Nueva York,(EFE).- El español Roberto Carballés (63) cayó eliminado este miércoles en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos frente al ruso Aslan Karatsev (77).

Carballés firmó el lunes un triunfo magnífico en la primera ronda contra el danés Holger Rune, número 4 de la ATP.

Pero este miércoles no pudo con un Karatsev que se llevó el partido por 6-2, 4-6, 6-3 y 7-6(4) en tres horas y 23 minutos.

Este era el primer enfrentamiento del tinerfeño frente al tenista ruso, quien en la siguiente ronda del ‘grande’ de Nueva York se cruzará con el vencedor del duelo entre el austriaco Dominic Thiem (81) y el estadounidense Ben Shelton (47).

Karatsev consiguió esta tarde 83 golpes ganadores (10 de Carballés) y cometió 54 errores no forzados (8 del español).

Pese a que no tenía su día y que se mostró en ocasiones muy frustrado con su tenis, Carballés llegó a salvar cuatro bolas de partido en el cuarto set y forzó así el ‘tie break’.

Pero su intento de remontada a la desesperada no fue posible y Karatsev cerró el triunfo sin llegar a una quinta manga.