Carin León desata polémica por comentario que alude a las drogas

México, (Notistarz).- En medio de su gira “Colmillo de leche: Pa’ que sepan cómo ruge el león”, el cantante mexicano Carin León ha generado controversia con un comentario durante su reciente concierto en Hermosillo, Sonora, al expresar, su deseo de “echarse un ‘perico'” al ritmo de una de sus canciones, lo que desató críticas y acusaciones de promover el consumo de sustancias ilícitas.

Las redes sociales se encendieron con la indignación de algunos seguidores, quienes consideraron irresponsable la actitud del artista. Un usuario expresó su preocupación, señalando que la franqueza de León era una “irresponsabilidad enorme” al tratarse de un ídolo seguido por jóvenes. La polémica se acentuó al recordar que, coloquialmente, la cocaína se conoce como “perico”.

A pesar de las críticas, Carin León no se amilana y, durante su presentación, dejó claro que no busca ser un ejemplo a seguir. Con un tono desenfadado, el cantante, junto a su invitado Remmy Valenzuela, enfatizó la diferencia entre su vida como músico y la realidad de sus seguidores. Con un toque de humor, León se defendió, afirmando que alguien debía hacer “el trabajo sucio” y que, si a alguien no le gusta, es su problema.

La respuesta del cantante no se hizo esperar en las redes sociales. Lejos de retractarse, Carin León compartió una canción inédita donde destaca su autenticidad y deja claro que no busca ser un modelo a seguir. La letra refleja su vida llena de altibajos, reconociendo sus errores y contradicciones, pero sin disculparse por ser quien es.

“Soy, el que le sacó canas a mami, el que siempre soñó con tener lana, desde una edad temprana siempre tuve esa ambición. Soy el dolor de cabeza de las suegras, de la familia soy la oveja negra, de chamaco siempre di problemas y preocupación”, dice parte de la letra.

Los fans de Carin León han elogiado su respuesta, destacando su habilidad para enfrentar la controversia con autenticidad. Muchos admiradores resaltaron la honestidad del cantante y su capacidad para expresar su identidad sin pretender ser un ejemplo moral.

