Carín León estrena la balada “Cobarde”

(Especial para El Periódico USA)

Miami, FL.- Carin Leon estrena el día de hoy a través de todas las plataformas digitales, “Cobarde” una balada al estilo sierreño autoría de Carin y su manager y productor, Javier Gonzalez “El Tamarindo”. Esta poderosa balada habla del error que muchos comenten al no decir lo que sienten por orgullo y dejan perder ese amor que realmente valía la pena.

Con este lanzamiento, Carin Leon llegó el día de hoy hasta la pantalla de Amazon Music en Times Square en New York y logró acaparar las portadas de las listas más importantes del género Regional Mexicano de cada una de las plataformas de distribución digital. “Cobarde” es el primer sencillo de lo que será su nueva producción discográfica “Inédito” que saldrá en los próximos meses.

Recientemente, Carin recibió dos nominaciones a Premio Lo Nuestro 2021 en las categorías Canción Sierreña Del Año – Regional Mexicano por su éxito “Tú” y Artista Del Año – Regional Mexicano.

En el 2020 Carin Leon fue nombrado “Latin Artist On The Rise” por la revista Billboard y su mega éxito “Tú” se convirtió en la canción Regional Mexicana más escuchada del 2020 según la plataforma Spotify. “Tú” fue todo un fenómeno viral en todas las plataformas logrando acumular más de 300 millones de streams y con este tema, Carin entró en nuevos mercados como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Centro América y España, convirtiéndose en una de las nuevas revelaciones del género a nivel mundial.

El famoso rapero Español C. Tangana invito al joven sonorense a colaborar en uno de los temas incluidos en su álbum que saldrá este mes de Febrero. “Para mi fue una experiencia alucinante, soy fan del rap y de toda la corriente “urbana”, pero creo que c. Tangana va mas allá de esto y confieso que me he vuelto fan de su trabajo a raíz de esta colaboración. Una fusión que sin duda les volara la cabeza al ver como se pueden fusionar dos culturas tan diferentes pero tan parecidas al mismo tiempo de una forma harmoniosa pero a la vez muy interesante y fresca” comentó Carin sobre esta increíble colaboración.

