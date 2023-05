Carin León lanza “Colmillo de leche”, incluye duetos con Camilo y Ángela Aguilar

* El cantante asegura que este disco es uno de los más importantes de su carrera

Miami, (Notistarz).- El cantante de regional mexicano Carin León lanzó su álbum “Colmillo de leche”, un álbum en el cual invitó a reconocidos artistas como Camilo, Ángela Aguilar y Pablo Alborán, además de sorprender con algunos covers.

“’Colmillo de Leche’ es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera, aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. Siempre, teniendo el regional presente como el alma de disco, pero fusionado con flamenco, un poco de salsa, country, folklore americano, blues y soul.

“Todos, géneros que me han formado a mí como artista y como persona. El poder mezclarlo todo en un disco, es algo muy refrescante tanto a título personal como para el género de regional mexicano en general”, expresó Carin en un comunicado de prensa.

Esta producción está conformada por 18 temas, de los cuales “Si es cierto que te vas”, “No es por acá”, “Mil maneras de morir” y más recientemente “La primera Cita”, se convirtieron en sencillos exitosos.

“Colmillo de Leche” incluye colaboraciones con artistas de gran renombre internacional como Camilo con “Ni Me Debes Ni Te Debo”; Pablo Alborán “Piedra Papel”, y Ángela Aguilar “Vete Yendo”. Otras canciones que incluye este disco son “Corazón de Oro”, un cover de Los Tigres del Norte que hace a dueto con el grupo de Hermosillo, Los Hijos de Frank.

Este otoño, Carin León comienza su gira “Colmillo de Leche” presentándose en 27 arenas por Estados Unidos. Producida por AEG Presents, la gira inicia el 10 de agosto en el Allstate Arena en Rosemont, y llegará a las principales ciudades del país, incluyendo el Toyota Center en Houston, el T-Mobile Arena en Las Vegas, el Crypto.com Arena en Los Ángeles, el Kaseya Center en Miami, Prudential Center en Newark, concluyendo el 8 de octubre en el Spectrum Center en Charlotte.