CARIN LEON – Presenta álbum COLMILLO DE LECHE

Los Angeles.- El artista mexicano Carin León ganador de múltiples reconocimientos en su carrera musical, estrena su nuevo álbum ¨Colmillo de Leche¨ disco esperado por sus millones de seguidores.

¨Colmillo de Leche¨ es un disco muy importante para Carin, pues el artista reúne las mejores 18 canciones las cuales fueron 100% producidas por talento y musicos Sonorenses.

Las colaboraciones que este álbum presenta también son de gran importancia, pues en él hay que resaltar canciones con artistas como Camilo en ´Ni Me Debes, Ni Te Debo´, un junte con el cantante español Pablo Alborán en ´De Piedra A Papel´ Angela Aguilar “Vete llendo” así como colaboraciones con artistas nuevos de la talla de Luis Mexía, Kakalo, Hijos De Frank.

Además, ´Colmillo De Leche´ no solo es un disco, sino que también es el título que lleva el nuevo tour de presentaciones que Carin León acaba de anunciar por Estados Unidos, el cual cuenta con 27 conciertos alrededor del territorio norte americano.



“Colmillo de Leche es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. Siempre, teniendo el regional presente como el alma de disco pero fusionado con flamenco, un poco de salsa, country, folklore americano, blues y soul. Todos, géneros que me han formado a mí como artista y como persona. El poder mezclarlo todo en un disco, es algo muy refrescante tanto a título personal como para el género de regional mexicano en general”, menciona CARIN LEÓN.

Actualmente, Carin León, acumula más de 19 millones de oyentes mensuales en Spotify, suma 2,8 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 1,8 millones de suscriptores en YouTube.



´Colmillo De Leche´ ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.