Carin León recibe siete nominaciones para los Premios Juventud

Miami, (Notistarz).- El cantante de regional mexicano Carin León, se convirtió en uno de los artistas más nominados para los Premios Juventud con siete menciones, mismos que se celebrarán el próximo 20 de julio en Puerto Rico.

El cantante está nominado en las categorías de ‘Artista Premios Juventud Masculino’, ‘Artista On The Rise Masculino’, ‘Mi Artista Favorito De Streaming’, ‘Mejor Canción para Mi Ex’, ‘Mejor Canción Regional Mexicana’, ‘Mejor Colaboración Regional Mexicana’ y ‘Mejor Fusión Regional Mexicana’.

Estos premios se celebrarán en su vigésimo aniversario en Puerto Rico, el próximo 20 de julio y serán transmitidos por la cadena hispana estadounidense Univisión.

Con estas nominaciones, Carin se convirtió en uno de los artistas más nominados de la gala junto a Bud Bunny, Rosalía, Grupo Frontera, Peso Pluma, Shakira, Karol G y Rauw Alejandro.

Hace menos de un mes el cantante logró posicionarse como el único artista latino y del género regional mexicano en el top 10 de ventas global y en Estados Unidos en Spotify con su álbum “Colmillo de Leche”.

En este álbum, incluye colaboraciones con artistas de gran renombre internacional como Camilo con “Ni Me Debes Ni Te Debo”, Pablo Alborán con “Piedra Papel” y Angela Aguilar con “Vete Yendo”.

En los próximos días Carin continúa con su gira por México y en el otoño iniciará su Tour “Colmillo de Leche” que lo llevará por 27 arenas de los Estados Unidos.