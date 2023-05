Carin León ruge con gran éxito en su primer Auditorio Nacional

Carin León tuvo su primer presentación en el emblemático recinto de la CDMX, el Auditorio Nacional. Tras un SOLD OUT y una alta incertidumbre por saber qué es lo que se vería en dicho show, por parte de sus seguidores, para el que fuera su primer concierto en tan codiciado lugar, el interprete de “Te vi con él” rompe todas las expectativas generando un gran sabor de boca en los asistentes, quienes durante las casi tres horas de concierto no se cansaron de entonar y bailar todas y cada una de las canciones que Carin León interpretó a lo largo de la noche.



Durante la noche Carin León presentó un poco más de 39 canciones, entre ellas algunos de sus más grandes éxitos como: “El amor de tu vida”, “Mil maneras”, “No es por acá”, “El tóxico”, “Como lo hice yo”, asimismo entonó uno de sus recientes sencillos, que ha sido muy bien aceptado por el público “La primera cita”, y evidentemente no podía hacer falta “La boda del huitlacoche” la cual hizo estallar el Auditorio Nacional y puso a bailar a los 10,000 asistentes. En el transcurso de la velada no paró de homenajear y recordar la gran trayectoria de artistas que para él han resultado toda una inspiración, este homenaje lo dividió en tres popurrís con temas de grandes personajes del regional mexicano como lo son Marco Antonio Solís y los Bukis, Joan Sebastian y Juan Gabriel.

Por si fuera poco, Carin León tuvo grandes invitados que hicieron de este tan especial evento algo inolvidable, entre ellos estuvo Justin Quiles con quien interpretó su colaboración “La esquina del mall”, Camilo el cual entonó “Ni me debes, ni te debo”colaboración que fue anunciada hace algunos días, y una de las más gratas sorpresas para el público e incluso para el mismo Carin León fue la presencia de Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, quien asistió a disfrutar del espectáculo y terminó subiendo al escenario para cantar junto a Carin “Los caminos de la vida”.

Debido a la emoción que causó en el público, Carin León cantó un poco más de tres canciones de las que venían ya establecidas en el setlist, dejando un gran sabor de boca y mostrando su emoción por las muestras de apoyo durante la noche, El Auditorio Nacional de Carin León fue toda una sorpresa de principio a fin, el espectáculo estuvo inundado de una gran producción que enmarcó en todo momento el enorme talento que tiene el interprete sonorense para hacer una noche inolvidable, con su gran energía escénica, un formidable talento vocal y con todo lo que hasta hoy en día ha llevado a Carin León a posicionarse como un verdadero “showman”, pero sobretodo un estupendo artista en el regional mexicano.



Carin León es un artista que busca estar siempre en tendencia, es por ello que este próximo 18 de mayo estará estrenando su disco “Colmillo de Leche”, el cual en palabras del interprete muestra una versión más madura del mismo a través de 18 canciones que dejaran ver ese lado apasionado y entregado a la música, buscando siempre conectar con aquellos que lo apoyan día con día.