Carles Gil renueva su contrato como jugador designado de New England Revolution hasta 2026

(EE.UU.), (EFE).- El español Carles Gil renovó este jueves su contrato como jugador designado del New England Revolution de la MLS hasta 2026, informó el club en un comunicado.

El acuerdo tiene además una opción para la temporada 2027 para Gil, exjugador del Aston Villa, el Valencia o el Deportivo La Coruña, que juega en New England desde 2019.

“En mi período en New England con el Revolution he podido reencontrar mi alegría en el campo y mi alegría es máxima cuando juego un fútbol ganador para mis aficionados. He disfrutado de mis últimos cinco años en el club y de una liga competitiva, jugando con mis compañeros y nuestros grandes seguidores”, dijo Gil.

“Tengo mucho más por aportar a este club y a estos seguidores, que siempre me apoyaron y me dieron su confianza como capitán”, agregó.

Gil, que fue MVP de la MLS en 2021, es el cuarto jugador del Revolution con más contribuciones de gol (38 goles y 74 asistencias).