Carlos Santana reveló cómo fue que pudo perdonar al hombre que abusó de él por años

Miami, (Notistarz).- El guitarrista mexicano Carlos Santana se sinceró sobre cómo fue que perdonó al hombre que abusó de él sexualmente cuando era un niño, actos que continuaron hasta que él cumplió 12 años.

“Mi hijo y yo lo estábamos hablando ayer, como la aceptación y el perdón son muy espirituales”, contó a la revista People: “Aprendí a mirar a todos, a aquellos que se ensañaron en herirme, humillarme o hacerme sentir menos, como si tuvieran 5 o 6 años, y así soy capaz de mirarlos con entendimiento y compasión”.

El famoso guitarrista ya había hablado de los abusos sexuales que sufrió, primero a la revista Rolling Stone en el año 2000 y posteriormente en su documental, el cual está por estrenarse el próximo 17 de junio.

“Esta persona que abusó de mí sexualmente, en vez de mandarlo al infierno para siempre, yo lo visualizaba como un niño, y detrás de él había mucha luz”, dijo Santana. “Así que yo puedo mandarlo a la luz o mandarlo al infierno, sabiendo que si lo mando al infierno, yo me iré con él. Pero si lo mando a la luz, me iré con él también”.

El guitarrista reflexiona: “La gente dolida daña a otra gente. Es mi dolor. Sí me pasó a mí, pero si abres las manos y lo sueltas, ya no sientes eso más”. El ganador de 10 premios Grammy dice que al compartir sus experiencias espera brindar “esperanza y valentía a la gente”.