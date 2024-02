Carlos Slim no comparó volver a votar por Morena con contratar a un exempleado estafador

Ciudad de México, (EFE).- Es falso que el empresario mexicano Carlos Slim haya dicho que “volver a votar por Morena es como volver a contratar a un empleado que te ha estafado”; se trata de una publicación falsa que circuló en las redes sociales en los últimos días.

Distintos usuarios en Facebook y X muestran una imagen del magnate sobre un fondo negro donde se puede leer la frase: “Volver a votar por Morena es como volver a contratar a un empleado que te acaba de estafar”.

Junto a las imágenes, los usuarios han añadido comentarios que aseguran que el también fundador del Grupo Carso, uno de los mayores conglomerados de América Latina, se está desligando “del desastre” del país, “aunque se haya beneficiado de él” y le califican de “tramposo y oportunista”.

Estos mensajes suceden tras la última rueda de prensa de Slim en la que hizo un repaso de la gestión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del que aseguró no haber recibido ningún beneficio y sí haberlo dado, y sus expectativas con el siguiente mandato, además de hablar sobre sus distintos negocios.

HECHOS: No es cierto que Carlos Slim dijera que votar por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por López Obrador, fuera como reincidir en contratar a un empleado que te acaba de estafar. Se tratan de unos mensajes falsos desmentidos por el departamento de comunicación de su empresa y que ya habían sido utilizados antes contra el magnate.

Slim no ha pronunciado esa opinión

El área de Comunicación Corporativa del Grupo Carso desmintió a EFE Verifica estas acusaciones y aseguró que “la frase atribuida no fue pronunciada por él”.

A través de una búsqueda avanzada en Google con palabras clave como ‘Morena’, ‘votar’ o ‘Carlos Slim’ tampoco se encuentra ninguna evidencia de que el empresario dijera en algún momento semejantes palabras ni en redes sociales ni medios.

Es una narrativa antigua utilizada anteriormente contra el empresario

Una búsqueda con Google Lens arroja resultados con la misma foto del año 2021 en mensajes publicados en redes sociales y que además añaden la frase superpuesta “Más claro no se puede”.

La frase circuló aquel entonces en internet en el marco de las elecciones intermedias de ese año y con motivo de una reunión de López Obrador con Slim.

Según el área de comunicación del Grupo Carso, esta narrativa no ha sido solo con el partido Morena, sino que se ha producido “desde hace varios procesos electorales” para atacar a otros partidos políticos, principalmente con los que estaban en el poder, como el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Una rastreo en Internet muestra que desde 2018 se utilizaba esa imagen en referencia a otras formaciones políticas, en algunos casos con la misma frase o con mensajes muy similares y el mismo estilo de publicación y fotografía.

La rueda de prensa de Slim

Slim tampoco hizo las declaraciones que se le atribuyen en una poco habitual rueda de prensa que dio el pasado 12 de febrero, convocada para “aclarar todas las cosas que se dicen” y que aprovechó para ofrecer una dilatada explicación de su trayectoria empresarial desde 1960 hasta la actualidad.

El magnate abordó en la conferencia no solo temas de su conglomerado Carso, sino que también llevó a cabo comentarios sobre el actual Gobierno y las dos futuras candidatas a la Presidencia mexicana, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Una transcripción de audio a través de la aplicación de inteligencia artificial IVERES –un proyecto codirigido por RTVE y la Universidad Autónoma de Barcelona para detectar informaciones falsas y que permite transcribir audios– revela que en ningún momento el empresario expresó la frase que se le atribuye en las redes.

En su comparecencia, el empresario rechazó que López Obrador lo haya favorecido a él o a alguna de sus empresas, y puso de ejemplo al tren Maya, una de las obras principales del presidente mexicano que busca impulsar el desarrollo económico en el sureste de México.

Al ser cuestionado por ello en el turno de preguntas, y por ser el empresario que más se reúne con el presidente, Slim explicó que solo participa en uno de los siete tramos del tren y que a pesar de tantas reuniones con López Obrador, “tienen sus diferencias”.

Respecto a la candidata de Morena para la Presidencia del próximo sexenio, Claudia Sheinbaum, dijo conocerla bien desde que era secretaria de Medio Ambiente en la etapa en la que López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, añadió que tanto ella como la otra candidata, Xóchitl Gálvez, “son muy comprometidas y se ve que tienen entusiasmo de llegar a gobernar”.

En conclusión, Carlos Slim no ha asegurado que volver a votar por Morena sea como contratar a un trabajador que te ha estafado, se trata de una narrativa antigua que circula desde 2018 y que ha sido utilizada en repetidas ocasiones contra el empresario.