Carlos Vela avisa que su retirada está cerca

Redacción Deportes, (EFE).- El mexicano Carlos Vela, delantero del Los Angeles FC (LAFC), admitió que le quedan “pocos años” como futbolista profesional y ve cerca su retirada.

“Cada año que pasa el retiro está más cerca, pero no sé cuándo será. Al final la mente y el cuerpo son los que deciden cuándo parar, pero desde luego serán pocos años más”, explicó antes del partido de la Campeones Cup en la que el LAFC recibirá al Tigres mexicano.

Vela, de 34 años, es uno de los máximos talentos mexicanos de los últimos tiempos, sin embargo no representa a la selección absoluta de su país por decisión propia desde la Copa del Mundo de 2018, el segundo Mundial que jugó.

“Como sé que el retiro cada vez está más cerca, disfruto más los partidos. El momento, el lugar y cómo será mi retiro no lo sé. De momento estamos en Los Ángeles y estoy feliz, pero no sé qué deparará el futuro”, añadió el 72 veces internacional por México.

El oriundo de Cancún le mostró respeto a Tigres, actual campeón del fútbol mexicano, al que su equipo, monarca de la Major League Soccer (MLS), retará este miércoles en el BMO Stadium de Los Ángeles.

“Sabemos que es un gran equipo, es uno de los mejores de México en los últimos años. Tienen al mejor delantero (el francés André-Pierre Gignac) y portero (el argentino Nahuel Guzmán) de la liga. Tienen a muchos jugadores importantes con experiencia a la hora de jugar finales”, añadió.

LAFC llega al duelo en el segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS y, según Vela, pretenden ganar la Campeones Cup para motivarse en la parte decisiva de la temporada.

“Los Tigres son un equipo difícil que tiene claro lo que va a hacer, nosotros debemos imponer el ritmo del partido, poner más intensidad, velocidad, para que al final tengamos un equipo más sólido”, expresó el atacante.

Carlos Vela negó que el que los clubes de la MLS hayan tenido mejores resultados sobre los mexicanos en la League Cup pasada, que ganó el Inter Miami de Lionel Messi, no pone en ventaja al LAFC en la Campeones Cup.

“Es una final a un partido en la que el peor equipo del mundo le puede ganar al mejor. Son 90 minutos y los dos tenemos buenos jugadores, se definirá en detalles. No tiene importancia jugar como local o visitante”, sentenció.