Carlos Vela: “Este es solo el primer trofeo que queremos ganar”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Carlos Vela, que se proclamó campeón del MLS Supporters’ Shield con Los Angeles FC (LAFC), aseguró que su equipo no se conformará con este título y que ahora buscará la primera MLS Cup del conjunto angelino.

“Es una gran sensación. Al final, esta liga es un poco diferente porque luego tienes unos ‘playoffs’ y te juegas toda la temporada en tres partidos (de eliminatorias), pero esto es realmente el trabajo real de todo el año”, aseguró a los medios el delantero mexicano.

“Esta es la recompensa al equipo por todo el esfuerzo, pero esto es el primer paso, este es el primer trofeo que queremos ganar (en este curso)”, añadió.

Con la última jornada todavía por disputarse la próxima semana, Los Angeles FC se adjudicó este domingo el MLS Supporters’ Shield al vencer por 1-2 a Portland Timbers.

El equipo de Vela dependía de sí mismo después de la dura derrota por 4-0 que sufrió el sábado ante su gran rival por este título, Philadelphia Union.

Este es el segundo trofeo de MLS Supporters’ Shield que gana LAFC en su corta andadura ya que empezó a jugar en la MLS en 2018 y se llevó este título por primera vez en 2019.

En la MLS se entregan dos títulos: el MLS Supporters’ Shield al conjunto con más puntos de la temporada regular y la MLS Cup al campeón de los ‘playoffs’.

Así, el objetivo ahora de Vela y sus compañeros es llevar a las vitrinas de Los Angeles su primera MLS Cup.

“Hoy lo vamos a celebrar, mañana quizás también, pero después de eso tenemos que concentrarnos en los ‘playoffs'”, aseguró el mexicano.

“Ya sabemos que, incluso si ganas el MLS Supporters’ Shield, eso no es nada si después no ganas la MLS Cup. Así que espero que aprendamos de las experiencias del pasado y espero que podamos hacer un mejor trabajo en los ‘playoffs’ y ganar el trofeo que realmente queremos”, agregó.

Capitán de Los Angeles FC y emblema del equipo desde su fundación, Vela marcó un golazo este domingo con un gran disparo desde fuera del área en el minuto 51 pero el héroe de los angelinos frente al Portland fue Denis Bouanga, que firmó el segundo tanto en el 95 para romper el empate con una fantástica jugada personal por la banda izquierda.

En cualquier caso, Vela ensalzó el esfuerzo de todos en un club en el que también figuran estrellas europeas como el galés Gareth Bale o el italiano Giorgio Chiellini.

“Todo el mundo se siente importante y parte de esto. Hemos creado un grupo realmente bueno”, opinó.

“Este equipo es como una familia que hace sentir a todos importantes. Desde el primer momento, todos les abrimos las puertas a todo el que llega porque sabemos lo complicado que es ir a un país diferente, a una cultura diferente y, para muchos, un idioma diferente. En ese aspecto creo que el club es muy abierto a recibir a todos y a hacerlos sentirse especiales”, desarrolló.

Por último, Vela también aplaudió a su entrenador, el debutante en la MLS Steve Cherundolo, por dar “libertad” a sus jugadores y dejar “que sean como son”.