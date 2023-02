Carlos Vives celebra 30 años de música con el álbum “Escalona nunca se había grabado así”

* Primer sencillo “La Historia” se estrena el 9 de febrero

Miami, (Notistarz).- El cantautor colombiano Carlos Vives celebrara este 2023 sus 30 años de carrera musical con un próximo álbum titulado “Escalona nunca se había grabado así” y cuyo primer sencillo “La Historia” sale al mercado el próximo 9 de febrero.

Con el lanzamiento de “La Historia”, Carlos Vives, inicia un año de celebraciones y festejos que evocará la nostalgia de los años de la década de los 90.

El cantante, motivado por el recuerdo y la nostalgia de aquellos años, decidió emprender un viaje que lo llevó hasta Villanueva, Guajira, en donde tras un emotivo encuentro con su amigo y compadre Egidio Cuadrado, se aventuró en la búsqueda del “Dream Team” del vallenato.

Carlos Vives y los integrantes de La Provincia empezaron a trabajar la nueva producción musical en torno al cuaderno perdido de Rafael Escalona, un tesoro que cuidó por años la esposa de Escalona Dina Luz, hermana del músico Egidio.

La búsqueda del cuaderno y el encuentro con esas páginas fueron mágicos. Cada escrito consignado en ese diario literario y musical escondía nuevos arreglos para los clásicos, así como otras canciones que Colombia conocerá en el álbum “Escalona Nunca Se Había Grabado Así”, que se estrenará en este 2023

“Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón… Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer…Porque un amor que sangra no se olvida, solo deja en el alma una honda herida…” es uno de esos versos del vallenato clásico de Escalona.

Carlos Vives celebra 30 años de carrera artística; todo empezó con el lanzamiento de la memorable serie de televisión que protagonizó, inspirada en la vida y obra del inmortal Rafael Escalona y que lo catapultó al estrellato al comienzo de los años 90.

Su magistral interpretación de las composiciones del maestro Escalona como “El Testamento”, “Jaime Molina”, “La Golondrina”, “El Villanuevero”, “La Casa en el Aire”, entre otras canciones.

Las canciones en la voz del samario (oriundo de la bahía de Santa Marta, en el caribe colombiano), desató, hace tres décadas, euforia y una alegría festiva entre los colombianos y en todo aquel que escuchaba su propuesta musical.

Con Carlos Vives los clásicos del vallenato tuvieron una nueva voz. Y fue esa voz la que le dio aires frescos a la tradición. Sin embargo, las versiones de los temas de la serie distan mucho del sonido colombiano contemporáneo que Carlos Vives creó con La Provincia.