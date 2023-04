Carlota Ciganda: “La Solheim está en mi cabeza, pero tampoco me obsesiona”

Chicago (EE.UU.), (EFE).- La golfista española Carlota Ciganda, que se encuentra en The Woodlands (Texas) para disputar el campeonato Chevron, reconoció que sueña con disputar la próxima Solheim Cup, aunque destacó que “quedan muchos meses” y que no le “obsesiona”.

“Los ‘grandes’ siempre son importantes, son campos más exigentes, tienes que jugar bien a golf. Está esa presión de hacerlo bien. Cuanto mejor juego las capitanas ven que aguantas mejor esa presión. Para la Solheim faltan meses, lo tengo en la cabeza, pero tampoco me obsesiona ahora mismo”, dijo Ciganda.

“Ojalá pueda estar allí representando a Europa, y en España que tanto me gusta”, agregó.

La Solheim Cup es un torneo de golf que mide a un equipo europeo con uno de Estados Unidos en formato ‘match play’.

Este año, se disputará del 22 al 24 de septiembre en Finca Cortesin Costa del Sol, en Andalucía.

A nivel personal, Ciganda dijo que se siente en forma e informó de que cambió recientemente de nutricionista para intentar hacer todo el trabajo necesario “para que salgan bien las cosas”.