Carroll: “No creo que nadie imaginase el nivel de Doncic en la NBA”

Carlos Mateos Gil

Madrid, (EFE).- Jaycee Carroll (Laramie, Estados Unidos, 1983), jugador extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid, pasa unos días en España en los que ha aprovechado para ser reconocido en la edición 35 de los Premios Gigantes. Allí atendió a EFE para hablar entre otros temas de su salida del club, de cómo lo ve actualmente y del impacto de su excompañero Luka Doncic en la NBA

Pregunta: ¿Qué siente al estar de nuevo en España?

Respuesta: Estoy contento, como si estuviera en casa. He sentido mucha emoción. Pasé tantos años aquí y tantos tiempos felices… al volver he sentido mucha emoción. Estoy muy contento por la recepción que el Real Madrid me hizo la temporada pasada. Quería agradecer a la afición y al club la oportunidad que me dio de estar aquí.

P: La sensación que quedó cuando salió del Real Madrid es que había desaparecido. ¿Cómo lo vivió usted?

R: Me fui a Estados Unidos con la intención de volver. En agosto no estaba preparado, los años del COVID fueron muy duros para mí. Estuve fuera, separado de mi familia porque la mayoría están viviendo allí. Teniendo conversaciones con el Real Madrid pensamos volver en diciembre para la Copa del Rey, la Euroliga… y llegó un momento en el que dije: ‘hasta aquí he llegado’.

Me sentí mal porque no sabía qué decirle a la gente. Tomé esa decisión y pedí volver para saludar y agradecérselo a todo el mundo. El Real Madrid tuvo mucha paciencia, me trató bien. Fueron diez temporadas muy felices con ellos.

P: Superado el periodo de reflexión… ¿no echa de menos el baloncesto?

R: Claro. Ojalá pudiera jugar al baloncesto 25 años más pero la vida cambia. Tengo una familia joven y necesitaba estar con los abuelos, tengo que vivir la vida con mi familia y mis padres. Al final fue una decisión muy familiar.

P: ¿Qué le parece el actual Real Madrid?

R: Me parece bien. Es muy completo, un equipo duro. Creo que para ganar la Euroliga necesitas mucha dureza, mucha fuerza. Y veo esto. Además desde el perímetro está metiendo muchas Hezonja. Y tiene mucho liderazgo y mucha experiencia con Sergio Rodríguez, con Llull, con Rudy.

P: ¿Le pareció inesperada la salida de Pablo Laso?

R: Sí, fue una sorpresa. No conozco las circunstancias pero espero que esté contento, que esté bien. Fueron diez años, muchos éxitos. Ahora está Chus Mateo y ojalá que lo haga bien, hasta ahora yo creo que está sacando buena nota.

P: ¿Ve acertada su elección como técnico? Para usted que conoce la plantilla… ¿es muy grande el cambio?

R: Sus personalidades son diferentes pero Chus ha estado ahí muchos años, entendía lo que tenía que hacer para ganar, estaba en todas las reuniones. Después de una década de mucho éxito, no creo que quiera cambiar todo en un minuto. No siendo Pablo, creo que es la opción.

P: Llega la Copa del Rey. Es un torneo muy abierto ¿no?

R: La Copa siempre es así. Recuerdo que algunos años llegamos como favoritos y perdimos y otros que no lo éramos, ganamos. Eso es lo bonito de esta competición.

P: ¿Le sorprende lo que está haciendo Luka Doncic en la NBA? ¿El fenómeno es tanto en Estados Unidos como parece desde Europa?

R: Que esté ahí jugando bien no me sorprende. Pero que esté jugando a ese nivel, sí. Está en listas en las que solo están Wilt Chamberlain y Michael Jordan. Incluso hace cosas en las que él está solo en las listas. Son cosas legendarias.

P: ¿Esperaba que fuese capaz de alcanzar ese nivel en la NBA?

R: No esperaba que alcanzase ese nivel. No creo que nadie imaginase ese nivel. Se podía ver que llegaría a jugar el All-Star, pero en su segundo año fue casi uno de los cinco mejores. Eso era imposible de predecir.