Casa Blanca: buenos datos de empleo van más allá de recuperación pospandemia

Washington, (EFE).- La Casa Blanca considera que los buenos datos de empleo, y especialmente la histórica creación de pequeñas empresas durante la presidencia de Joe Biden, van más allá de la recuperación económica tras la crisis de la pandemia.

“(Los números) no tienen precedentes en la historia de la creación de pequeñas empresas”, dijo a EFE este jueves la asesora de la Administración de Pequeñas Empresas estadounidense Veronica Pugin.

Ayer se dio a conocer que durante los dos primeros años de Presidencia de Joe Biden se recibieron más de diez millones de solicitudes para crear pequeños negocios -cinco millones y medio en 2021 y otras cinco en 2022-, lo que supone un récord.

Para Pugin, el hecho que de las cifras superen con creces las de 2019, cuando se registraron tres millones y medio de solicitudes, demuestra que el crecimiento “va más allá de una recuperación de la pandemia de covid”.

La asesora considera que las claves de estas buenas cifras son la inversión en infraestructuras que está llevando a cabo la Administración estadounidense y las rebajas en el precio de combustibles y sanidad.

“Invertir en infraestructura no solo reduce el precio de hacer negocios, sino que crea nuevas oportunidades laborales”, explicó la experta.

Muchos de estos nuevos negocios se ubican en sectores que han sido objeto de grandes inversiones por parte del Gobierno, como la movilidad eléctrica o la fabricación de microchips: “El Gobierno, al final, es el consumidor número uno”, remarcó Pugin.

Para la experta, estas inversiones no solo ayudan a corto plazo a los pequeños negocios, sino que crean una riqueza a largo plazo similar a la gran inversión en el sistema de transporte que se hizo hace medio siglo.

A pesar del optimismo, la inflación continúa siendo un problema: en diferentes encuestas publicadas por medios estadounidenses en los últimos meses, la mayoría de propietarios de pequeños negocios se quejan de que el aumento de precios está reduciendo considerablemente sus beneficios.

La Reserva Federal (Fed) estadounidense, a través de su política monetaria, trata de constreñir la actividad económica para moderar el aumento de precios, una estrategia que, de momento, parece estar surtiendo efecto.

Por parte del Gobierno, el enfoque es mejorar el acceso a capital para asegurar que los pequeños empresarios pueden seguir emprendiendo pese a las tensas condiciones económicas.

Así, el programa de ayudas a pequeños negocios para desastres, que se popularizó durante la pandemia de covid, ahora cuenta con más recursos y puede ser solicitado también tras catástrofes naturales agravadas por el cambio climático, una información que la administración quiere hacer llegar a más gente.