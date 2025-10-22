Casi 77.000 estudiantes en Puerto Rico acortarán clases por rotura en sistema de agua

San Juan, (EFE).- Unos 76.575 estudiantes de 278 escuelas del sistema público de Puerto Rico serán despachados varias horas antes del horario regular en los próximos días, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) repara una rotura en una tubería que afecta a 15 municipios de la isla.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, explicó en un comunicado que, como medida preventiva y en coordinación con la AAA, estableció un plan de ajustes temporales en las operaciones escolares y administrativas de los municipios afectados por la rotura del Superacueducto del Norte, en Manatí.

Los municipios impactados son Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.

“Nuestro objetivo es proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados, al tiempo que garantizamos la continuidad de los servicios educativos. No hay razón para alarma; estamos coordinando con las agencias pertinentes para minimizar los inconvenientes”, explicó Ramos.

Para este martes, todas las escuelas de los municipios afectados ofrecerán los servicios educativos en horario alterno, de 07:30 (11:30 GMT) a 11:30 (15:30 GMT) o de 08:00 (12:00 GMT) a 11:30 (15:30 GMT).

Este horario aplica a todo el personal docente, no docente y administrativo, indicó Ramos.

El personal esencial de mantenimiento y limpieza trabajará de 09:00 (13:00 GMT) a 14:00 (18:00 GMT).

Los directores de cada escuela deberán garantizar acceso al plantel al personal que trabaje en tareas de emergencia o mantenimiento.

Mientras, desde mañana, miércoles, al próximo viernes, las escuelas con cisterna funcional operarán en horario de 07:30 (11:30 GTM) a 11:30 (15:30 GMT) o de 08:00 (12:00 GMT) a 12:00 (16:00 GMT), según aplique.

Las escuelas con suministro de agua sin interrupción trabajarán en horario regular.

Ramos informó además que el Programa Nuestra Escuela Extendida permanecerá suspendido en los municipios afectados hasta que se restablezca el servicio de agua.

A su vez, las Oficinas Regionales Educativas de Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan velarán el funcionamiento de las cisternas y coordinarán los servicios de transporte escolar según el horario vigente.

En caso de que una escuela con jornada regular tenga que ser desalojada por falta del servicio de agua, los oficiales de seguridad culminarán sus funciones en el horario que se determine entre la dirección escolar y la Oficina Regional Educativa correspondiente.