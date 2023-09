Caso Jenni Hermoso: ¿acciones de la FIFA son suficientes ante violencia de género?

Luis Rubiales aún se encuentra en espera de la evaluación de sus acciones ante el beso no consensuado hacia la jugadora Jennifer Hermoso en la Copa Mundial

NotiPress.- España se coronó como campeona de la Copa Mundial de Fútbol Femenil el pasado 20 de agosto de 2023, venciendo a la selección de Inglaterra por la mínima diferencia en el marcador final. Desafortunadamente, lo que debió ser un periodo de festejo, se vio opacado debido a un beso no consensuado por parte del directivo Luis Rubiales sobre la jugadora Jennifer Hermoso durante la premiación, exponiendo la violencia de género en el gremio.

¿Qué ha hecho la FIFA ante el caso de Jenni Hermoso?

El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA Jorge Iván Palacio, decidió suspender provisionalmente a Rubiales del cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Este caso ha generado nuevamente que las federaciones de fútbol de todos los países, replanteen las medidas necesarias ante la violencia de género contra las jugadoras a nivel mundial.

Dicha suspensión establece un plazo de 90 días, donde Rubiales no puede ejercer ningún tipo de acción que involucre su puesto. Sin embargo, las acciones de la FIFA parecen no ser suficientes ante los casos de violencia de género. El gobierno de España catalogó la acción de Rubiales como falta muy grave y se esperaba una sanción de dos a quince años de prisión, condena que no cumplirá debido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

TAD no ha considerado como “muy grave” la acción de Rubiales, dándole el calificativo de “grave”, lo cual reduce a un máximo de dos años la condena a cumplir para Rubiales. Esto significa que después de la decisión del TAD, no se podría sumar otra sanción hacia Rubiales, situación con la cual el Consejo Superior de Deportes del Gobierno español no está de acuerdo.

Caso Hermoso: un punto de inflexión en el fútbol femenil

El caso de Hermoso ha sido punto de inflexión para que clubes de fútbol femenil y selecciones nacionales modifiquen sus reglamentos e incluyan las agresiones sexuales. En México, por ejemplo, la Liga MX desarrolló desde julio de 2023, un protocolo donde se contemplan las sanciones y acciones a tomar en contra del acoso, violencia de género y hostigamiento.

De igual forma, en un comunicado a través de redes sociales, la Liga MX mostró su postura ante lo sucedido, al igual que el Club de Fútbol Pachuca Femenil, perteneciente a la Liga MX y donde juega Jennifer Hermoso. Por otro lado, Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Femeniles, resaltó que los clubes y selecciones femeniles cuentan con protocolos para evitar un caso como el de Rubiales.

Por desgracia ninguna mujer está a salvo de que pueda estar en la situación de Jennifer Hermoso, es imprescindible fortalecer los protocolos que protejan a las jugadoras” comentó Rodebaugh.

Durante la conferencia de prensa donde Rodebaugh expresó su opinión, no dejó de destacar la importancia del modelo de Protocolo para la Prevención y el Acoso en el futbol femenil.

Volker Türk, alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, en conferencia de prensa, expresó su solidaridad y abogó porque este hecho sea un punto y aparte para el fin de la violencia de género en el deporte femenil. “Es nuestra responsabilidad luchar contra todo aquel que atente contra la integridad de las jugadoras, brindamos apoyo a Jenni Hermoso, pongamos fin a los abusos en el deporte” comentó Türk.