Cate Blanchett será homenajeada en el Festival de Cine de Toronto

Los Ángeles, (EFE).- La actriz australiana Cate Blanchett será homenajeada en los Premios Tribute del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) con un galardón en honor a su carrera cinematrográfica, que abarca dos Óscar, cuatro Globos de Oro y cuatro BAFTA.

La actriz, conocida por películas como ‘The curious case of Benjamin Button (‘El curioso caso de Benjamin Button’) o ‘Blue Jasmine’ (‘Jazmin Azul’), obtendrá el premio Tibute TIFF Share Her Journey Groundbreaker por su defensa a una mayor representación e igualdad en la industria del cine, anunció el TIFF en un comunicado.

“Es una de las mejores actrices de la historia del cine y siempre ha demostrado alcance, profundidad y audacia en la pantalla. Fuera de la pantalla, ha sido una defensora incansable de una mayor equidad y justicia en muchos sectores”, indicó en el escrito el director ejecutivo de TIFF, Cameron Bailey.

Blanchett se suma a las actrices Patricia Arquette (‘True Romance’) y Michele Yeoh (‘Memoirs of a geisha’), quienes anteriormente fueron galardonadas con este premio, creado para abordar la paridad de género en la industria cinematográfica, defender a las mujeres en cada etapa de su trayectoria creativa y destacar a las creadoras que marcan una diferencia significativa en la industria.

En la gala, que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en Toronto (Canadá), también se premiarán las trayectorias del cineasta canadiense David Cronenver y de la actriz estadounidense Amy Adams.