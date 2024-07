Cavani no viaja y aumentan las bajas en Boca para su duelo de Sudamericana en Ecuador

Buenos Aires, (EFE).- Una lesión en la última práctica ha marginado al delantero uruguayo Edinson Cavani de la expedición de Boca Juniors a Ecuador para el partido de ida, este miércoles, de la eliminatoria con Independiente del Valle por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, informó el club argentino.

La ausencia del ariete de 37 años deja a Boca sin su máximo artillero, que acumula en lo que va del año 14 goles en 20 partidos.

Boca Juniors también tendrá que prescindir por dolencias físicas a los centrales Aaron Anselmino, Nicolás Figal y Cristian Lema.

Además, el entrenador Diego Martínez no podrá contar con ninguno de sus cuatro recientes fichajes: el defensor chileno Gary Medel, el medio Tomas Belmonte, ni los delanteros Brian Aguirre y Milton Giménez por no haberse cumplido a tiempo el trámite de inscripción ante la Conmebol.

Los directivos explicaron que se presentó un fallo administrativo por la “diferencia horaria” entre Argentina y Paraguay, sede de la Conmebol.

“Hubo un temita con el tema horarios, estábamos tranquilos que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción que sería a las 8 de la noche nuestra, mandamos el mail a las 7.43 de la tarde y al final no era así: era a las 7 de la tarde nuestra y 6 de Asunción”, dijo hoy el presidente de Boca Juniors, el exfutbolista Juan Román Riquelme.

Además, Boca Juniors tampoco podrá contar con los centrocampistas Kevin Zenón, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, convocados por la selección Argentina sub-23 para los Juegos Olímpicos de París.

Y por si eso fuera poco el centrocampista Pol Fernández pagará una sanción por acumulación de tarjetas amarillas en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que no podrá competir.

Por todas estas bajas, el equipo deberá presentar este miércoles en Quito un once con varios juveniles.

El partido de vuelta con Independiente del Valle se jugará el próximo miércoles en el estadio La Bombonera por el cupo a los octavos de final, instancia que Boca no juega desde 2014, ya que desde entonces mantuvo su presencia en la Copa Libertadores, de la que es hexacampeón.