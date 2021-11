CBP detiene tomates mexicanos en Pharr de firma sospechosa de trabajo forzado

(EFE).- Personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional de Pharr, en Texas, detuvo un cargamento de tomates de una compañía sospechosa del uso de trabajo forzado en sus campos.

“Nuestros especialistas en agricultura pusieron mucha atención a los detalles al examinar un cargamento de tomates y notaron que algo no estaba bien”, dijo el director del puerto de entrada, Carlos Rodríguez.

“Su descubrimiento de un aparente intento por eludir la orden de detención de descarga subraya el compromiso de CBP para asegurar que la mercancía, incluyendo productos agrícolas, producida por trabajo forzado no ingrese al comercio estadounidense y que las compañías involucradas en esas prácticas no se beneficien de ese trabajo”, añadió.

La agencia indicó en un comunicado que la interceptación ocurrió el 24 de octubre cuando un especialista en agricultura que examinaba un cargamento de tomates frescos descubrió que la información de importación proporcionada señalaba que el embarque procedía de una compañía no afectada por la orden de detención de descarga.

Una revisión más detallada de la documentación y del cargamento reveló que los tomates procedían de Hortícola Tom, una de las compañías citadas en una reciente orden para detener los embarques de esa hortaliza procedentes de fincas en México sospechosas del uso de trabajo forzado.

En consecuencia, la CBP detuvo el cargamento y lo devolvió a México.

El pasado 21 de octubre la CBP ordenó detener en todos los puertos de entrada del país los embarques de tomates frescos mexicanos procedentes de las firmas Agropecuarios Tom y Hortícola Tom y sus subsidiarias, sospechosas del uso de trabajo forzado.

La agencia señaló entonces que identificó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante su investigación, incluido el abuso de vulnerabilidad, el engaño, la retención de salarios, la servidumbre por deudas y condiciones de vida y de trabajo abusivas.