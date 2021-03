CDC advierten del riesgo de una nueva ola de la pandemia

Washington, (EFE News).- Estados Unidos se encuentra en una “encrucijada” y debe actuar cuanto antes para evitar una “ola evitable” de contagios de covid-19 como las que se han detectado en parte de Europa, alertaron este lunes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, en inglés).

“Estamos en un punto crítico en esta pandemia, una encrucijada, en la que como país debemos decidir qué camino tomar”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa organizada por la Casa Blanca.

“Me preocupa que si no tomamos ahora las medidas correctas, tendremos otra ola evitable de contagios como las que estamos viendo ahora en Europa”, añadió.

Después de dos meses de declive, los contagios diarios por covid-19 están subiendo de nuevo en varios estados, como resultado de la fatiga pandémica y del carácter más contagioso de las nuevas variantes del virus.

Walensky aseguró que entiende que la gente esté cansada de seguir las restricciones, pero pidió a todos que “encuentren la fuerza para aguantar solo un poquito más”, hasta que se pueda alcanzar una inmunidad de grupo gracias al rápido ritmo de vacunación en el país.

Casi uno de cada tres adultos del país han recibido ya al menos una dosis de la vacuna de la covid-19, un total de 82,5 millones de personas; y el 42,5 % de los mayores de 65 años han recibido ya todas las dosis necesarias para estar completamente inoculados contra la enfermedad, según el CDC.

Sin embargo, aún queda mucho para vacunar a toda la población adulta, y los expertos sanitarios observan con preocupación las decisiones de estados como Texas y Misisipi de levantar el uso obligatorio de mascarilla y permitir que los negocios operen sin límites de capacidad.

LA VACUNA DE ASTRAZENECA

Por otra parte, la Casa Blanca describió como “alentador” el estudio publicado este lunes sobre los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca, que indican que ese producto muestra un 79 % de efectividad previniendo la covid-19 sintomática y ofrece protección del 100 % ante la enfermedad grave y la hospitalización.

Estados Unidos todavía no ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, aunque el año pasado negoció para comprar 300 millones de dosis de ese preparado.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este lunes que, si el ente regulador da luz verde al uso en el país de AstraZeneca, dicha vacuna se “incorporará al proceso de distribución” de dosis en el país, junto a las ya aprobadas de Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson.

Aunque el país ya tiene dosis de sobra para vacunar a toda su población adulta sin necesidad de recurrir a las 300 millones de AstraZeneca, Psaki indicó que eso no significa necesariamente que todas las vacunas que adquiera de esa farmacéutica se vayan a compartir con otros países.

El Gobierno quiere asegurarse de que acumula dosis de sobra para hacer frente a posibles imprevistos en la evolución de la pandemia, y “explorará opciones para compartir más ampliamente” una vez que tenga claro que tiene suficientes para su población, recalcó.

Estados Unidos confirmó el pasado jueves que enviará a México 2,5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y otros 1,5 millones a Canadá; y otros países, como Brasil, le han solicitado también compartir sus excedentes.

