Centro de espectáculos La Esfera presentará película sobre conciertos de la banda U2

Nueva York, (EFE).- El centro de espectáculos The Sphere (La Esfera) en Las Vegas, con la más moderna tecnología y experiencia inmersiva del mundo, volverá a ser foco de atención el próximo 5 de septiembre cuando se presente allí la película ‘V-U2 An Immersive Concert Film’ sobre los conciertos que Bono y la mítica banda U2 presentaron en ese recinto, donde congregaron más de 700.000 personas.

Las 40 fechas de la residencia de la banda irlandesa de rock, que comenzaron en septiembre de 2023 con la inauguración de La Esfera y finalizaron el pasado marzo bajo el nombre de “U2:UV Achtung Baby Live at Sphere” regresan ahora con una experiencia que permitirá al público sentirse como si estuvieran en los conciertos en vivo gracias a la avanzada tecnología.

El recinto, que cuenta con las 1,2 millones de pantallas LED que tiene en su exterior y 111metros de altura, tiene capacidad para 18.600 personas sentadas, pero puede acoger a 20.000 de pie.

La película, dirigida por el músico The Edge y Morgleigh Steinberg sobre la residencia en Las Vegas del famoso grupo se presentará hasta el 30 de septiembre y la preventa de boletos comienza este jueves para los fanáticos registrados en la página U2.com, según indicó la banda en sus redes sociales.

No ha trascendido cuánto costarán los boletos.

En estos conciertos de la residencia, la banda hizo un recorrido por su discografía con temas clásicos como ‘Where the Streets Have No Name’, o ‘Beautiful Day’.

“El objetivo era brindarles a los espectadores una experiencia inmersiva lo más cercana posible a la experiencia del concierto en vivo de U2:UV, y algo más”, según indicó The Edge.