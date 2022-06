Centros de votación abren en México para elecciones locales en seis estados

Ciudad de México, (EFE).- Más de 21.000 centros de votación abrieron este domingo en México para las elecciones locales en las que se renovarán las gobernaciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, estados clave para el mapa político.

Las urnas, a las que están convocados 11,7 millones de mexicanos, están abiertas desde las 8.00 horas (13.00 GMT) y cerrarán a las 18.00 horas (23.00 GMT), aunque se reportan leves retrasos.

“Las y los funcionarios que participan en las elecciones 2022 terminan de instalar las casillas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo para recibir la votación de la ciudadanía”, informó el Instituto Nacional Electoral (INE) en sus redes oficiales.

El organismo autónomo no reportó contratiempos en la apertura de las casillas, salvo en Oaxaca, donde no se abrirán más de 80 centros de votación, 48 de ellos debido a los estragos del huracán Agatha, que dejó 9 muertos en ese estado, y el resto a conflictos sociales en la sierra.

El delegado del INE en la entidad del sur del país, Edgar Humberto Arias, estimó que cerca de 36.000 electores podrían no votar por la cancelación de casillas, aunque en ocho sitios se cambió la sede de la votación.

El ente electoral también señaló que en los 6 estados más de 145.000 ciudadanos fungirán como funcionarios de casilla, por lo que los mismos ciudadanos están a cargo de contar los votos.

Estos comicios ocurren un año después de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, en las que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, se impuso en 11 de 15 gobernaciones en disputa, además de una más para su aliado Partido Verde.

En estas elecciones el joven partido del presidente podría pasar de gobernar la mitad de los 32 estados, además de dos gobernados por aliados, a controlar cerca de dos terceras partes de las gobernaciones, de las que Morena solo tenía 6 en 2018, cuando López Obrador asumió el poder.

Las encuestas coinciden en que Morena aventaja en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que Aguascalientes y Durango muestran carreras más cerradas a favor de la alianza opositora “Va por México” de los partidos tradicionales Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).