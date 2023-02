César Montes, baja de última hora en el Espanyol

San Adrián de Besós (Barcelona), (EFE).- El Espanyol presenta la baja de última hora del central mexicano César Montes, que no estará disponible este lunes para el partido contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium por molestias físicas.

El defensa es uno de los habituales en el eje de la zaga del entrenador Diego Martínez, que tampoco puede contar con el delantero Joselu, su máximo realizador con once dianas, ni tampoco con los lesionados Pedrosa y Bare.

De esta forma, el anfitrión saltará al césped con Álvaro Fernández; Óscar Gil, Cabrera, Calero, Brian Oliván; Darder, Vini Souza; Aleix Vidal, Nico Melamed, Puado y Braithwaite.

La Real Sociedad, tercera clasificada de LaLiga, llega al duelo con las bajas ya conocidas de Martín Merquelanz, David Silva, Umar Sadiq, Aritz Elustondo, Mohamed-Ali Cho, Andoni Gorosabel y Jon Pacheco.

El conjunto visitante presenta en el RCDE Stadium con el siguiente once titular: Remiro, Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico, Zubimendi, Illarramendi, Brais Méndez, Kubo, Oyarzabal y Sorloth.