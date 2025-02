Chappell Roan encabeza una campaña en apoyo a la salud mental de artistas emergentes

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Chappell Roan encabeza la campaña We Got You!, una iniciativa que busca apoyar la salud mental de artistas, a la que se sumaron artistas como Charli xcx y el cantautor Noah Kahan, informó este lunes la organización sin fines de lucro Backline.

La donación de 25.000 dólares de parte de la cantante de 26 años de edad llega después del discurso de Roan en 67º edición de los Grammy en el que exigió mejores condiciones de trabajo para los artistas, en especial para los emergentes.

La cantante denunció tras ganar el premios a mejor artista nueva que se había sentido “traicionada por el sistema” cuando la despidieron de su discográfica durante el estallido de la pandemia, y exigió a las disqueras que se beneficiaban con millones de dólares que le ofrecieran “un salario digno y atención médica” a los artistas con los que trabajaban.

Charli xcx y Noah Kahan anunciaron que igualarían la cifra de la intérprete de ‘Pink Pony Club’ y a través de una historia de Instagram, Roan compartió un link donde los interesados pueden hacer sus donaciones.

Aun así, la cantante estadounidense advirtió a sus seguidores que no tenían por qué donar “un solo centavo”, en un intento por darle una oportunidad a la industria para que mostrara su “interés en sus artistas”.

“Compartir mi experiencia personal en el escenario de los Grammy no tenía la intención de convertirse en una microfinanciación colectiva pero sí un llamado a la acción a los líderes de la industria, para que hagan un cambio y protejan sus inversiones de forma sustentable”, escribió Roan.