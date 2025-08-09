Charlize Theron cumple 50 años: medio siglo de carácter y reinvención en Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Charlize Theron llega a los 50 años reafirmando que el talento, la autenticidad y la convicción siguen siendo su mejor papel, tras haberse consolidado como una de las grandes actrices de Hollywood y una voz crítica frente a los estereotipos que aun persisten en la industria.

Lejos de acomodarse en los márgenes tradicionales que Hollywood suele asignar a las actrices con el paso del tiempo, Theron ha desafiado las reglas desde dentro liderando producciones de alto presupuesto, interpretando a mujeres complejas en el cine de acción y apostando por historias que dan espacio a lo incómodo, lo vulnerable y lo real.

Nacida en Benoni, Sudáfrica, en 1975, Theron creció en una granja a las afueras de Johannesburgo, junto a su madre Gerda y su padre Charles, en el seno de una familia marcada por la violencia doméstica y el alcoholismo paterno.

En 1991, cuando la actriz tenía 15 años, su madre disparó y mató a su padre en un acto de defensa propia, luego de que este llegara a la casa en estado de ebriedad y amenazara con matarlas a ambas. La justicia sudafricana no presentó cargos contra Gerda, al considerar que actuó para protegerse a sí misma y a su hija.

El episodio marcó profundamente su vida, y con el tiempo, Theron ha hablado públicamente de lo ocurrido con la intención de visibilizar la violencia doméstica y transmitir que quienes la sufren no están solos.

En esa misma década, la actriz sería catapultada a la fama. Aunque la intención de Theron era convertirse en una bailarina profesional, y antes de ser actriz trabajó como modelo, llegó a Los Ángeles en 1994 para adentrarse en la industria con 300 dólares en su haber.

Un año más tarde consiguió un papel sin diálogos en ‘Children of the Corn III: Urban Harvest’, y poco después obtuvo su primer rol con mayor presencia en ‘2 Days in the Valley’, donde fue reconocida principalmente por su belleza. Sin embargo, no fue hasta 1997 que dio el gran salto a la fama con ‘The Devil’s Advocate’, en la que compartió pantalla con Keanu Reeves y Al Pacino.

Durante los primeros años de su carrera, Hollywood la encasilló en roles que explotaban su apariencia física, pero Theron supo dar un giro radical a su trayectoria con ‘Monster’ (2003), la película que le valió el Óscar a mejor actriz por su interpretación de la asesina serial Aileen Wuornos.

Su transformación en ‘Monster’ marcó el inicio de su apuesta por papeles complejos y su entrada en la producción con su casa productora Denver & Delilah, responsable de títulos como ‘Atomic Blonde’.

Aunque no fue la primera mujer en destacar en el cine de acción, honor que comparten pioneras como Sigourney Weaver (‘Alien’) o Linda Hamilton (‘Terminator’), Theron supo redefinir el arquetipo en el siglo XXI.

En 2005, la actriz protagonizó ‘Aeonflux’, inspirado en la serie animada de ciencia ficción de MTV, pero el punto de inflexión en el género fue en 2015 con ‘Mad Max: Fury Road’, donde interpretó a Furiosa consolidándose como una figura de acción moderna, no sexualizada ni subordinada, al ser una guerrera fuerte y a su vez vulnerable y emocionalmente compleja.

En ‘Tully’, la actriz exploró un retrato honesto de la maternidad fuera de las papeles románticos comunes, mientras que en ‘Bombshell’ se adentró a la complejidad del acoso sexual en entornos de poder, mientras que en ‘Young Adult’ desafió los ideales tradicionales de feminidad.

La actriz también se ha destacado por su labor altruista. En 2007 creó el Proyecto de Difusión Charlize Theron en África (CTAOP) para apoyar a la juventud africana en la lucha contra SIDA, y un año más tarde fue nombrada como Mensajera de Paz por las Naciones Unidas.

Además, se ha manifestado abiertamente a favor de los derechos LGTB+ y de las mujeres, alzando la voz en temas como el aborto, la violencia de género y las desigualdades que persisten en una sociedad aún marcada por el sexismo.

Actualmente, Theron acaba de protagonizar la segunda parte de la película ‘The Old Guard’ y está prevista su participación en la próxima película de Christopher Nolan ‘The Odyssey’, en la que interpretará a la hechicera Circe.