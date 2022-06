Charlyn Corral fuera de la lista de México para el Campeonato Concacaf

Ciudad de México, (EFE).- La jugadora mexicana Charlyn Corral, figura del fútbol local con el Pachuca y exjugadora del Atlético de Madrid y del Levante, no fue incluida en la lista preliminar de 60 que entregó la seleccionadora de México, Mónica Vergara, para el Campeonato Concacaf W que entrega cuatro boletos a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023.

La preselección fue difundida este miércoles en una nota de prensa en la que se informó que de este grupo saldrán las 23 jugadoras que participarán en el torneo de la Concacaf que se realizará del 4 al 18 de julio en Nuevo León, estado ubicado en el norte de México.

Corral es una de las mejores futbolistas mexicanas de los últimos 10 años, tiempo en el que con el Levante ganó el trofeo Pichichi a la mejor goleadora de la liga española y militó en el Atlético de Madrid.

En vez de Corral, segunda máxima anotadora del último torneo de la Liga mexicana, Vergara eligió como principales alternativas a Katty Martínez, del América, y a Alicia Cervantes, bicampeona de las goleadoras en México.

El nombre más destacado de la prelista es el de Kenti Robles, defensa del Real Madrid y capitana de la selección de mujeres de México.

– Lista de preseleccionadas de México:

Porteras: Emily Alvarado (Stade de Reims-FRA), Alejandría Godínez (Monterrey), Melany Villeda (Pumas UNAM), Itzel González (sin equipo) y Cecilia Santiago (Tigres UANL).

Defensas: Elia Rodríguez (sin equipo), Rebeca Bernal, María Sánchez, Alejandra Lua y Mariana Cadena (Monterrey), Nayeli Díaz (St. Mary’s College of California-EE.UU.), Greta Espinoza, Cristina Ferral y Bianca Sierra (Tigres UANL), Jimena López (OL Reign-EE.UU.), Jocelyn Orejel, Kimberly Rodríguez y Janelly Farías (América), Reyna Reyes (University of Alabama-EE.UU.), Kenti Robles (Real Madrid-ESP), Karina Rodríguez (Washington Spirit-EE.UU.), Stephany Mejía (Tijuana), Diana Rodríguez (Guadalajara), Karen Díaz (Pachuca), Alexia Zuazua (Juárez FC) y Janet Monroy (Cruz Azul).

Centrocampistas: Nancy Antonio, Belén Cruz, Stephany Mayor y Liliana Mercado (Tigres UANL), Alexia Delgado (Arizona State University-EE.UU.), Yamile Franco y Diana García (Monterrey), Carolina Jaramillo y Casandra Montero (Guadalajara), Kiana Palacios, Nicolette Hernández, Casandra Cuevas y Natalia Mauelon (América), Maricarmen Reyes (University of California Los Angeles-EE.UU.), Karla Nieto (Pachuca) y Cinthya Peraza (Santos Laguna).

Delanteras: Scarlett Camberos, Montserrat Hernández, Katty Martínez, Daniela Espinosa (América), Alicia Cervantes y Joseline Montoya (Guadalajara), Venicia Juárez (Princeton University-EE.UU.), Myra Delgadillo (sin equipo), Adriana Iturbide (Atlas), Renae Cuéllar (Tijuana), Diana Ordóñez (NC Courage-EE.UU.), Diana Evangelista y Daniela Solís (Monterrey), Viridiana Salazar (Pachuca), Jacqueline Ovalle (Tigres UANL), María Sánchez (Houston Dash-USA), Kaitlyn Johnson (San Diego Wave-EE.UU.) y Rosalía Durón (Toluca).