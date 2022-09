Chayanne anuncia nuevo disco y el lanzamiento de su hija como cantante

Miami, (EFE).- El artista puertorriqueño Chayanne anunció en Miami el lanzamiento de su primer disco después de una pausa de ocho años y reveló que su hija Isadora se prepara para seguir sus pasos en la música.

“Estamos casi listos, espero que (el álbum) salga en los primeros meses de 2023”, indicó el cantante, quien recibirá este jueves en la ceremonia de entrega de los Billboard latinos el premio “Ícono”, por sus 44 años de carrera.

“Yo comencé en este negocio cuando era muy chiquito y gracias a mis fans, a sus hijos y hasta a sus nietos, aún sigo vigente. Todo esto me hace sentir muy agradecido”, expresó Chayanne, de 54 años, durante un panel en la Semana de la música latina de Billboard.

Algo que le da un “placer” especial es poder ser “testigo” de la evolución que ha vivido la música latina. Lo que más le emociona actualmente es “el talento inmenso que tienen los jóvenes”.

Entre esos jóvenes está su hija Isadora, de 21 años, quien se gradúa este año como licenciada en Música de la Universidad de Miami. “Estoy desesperado porque se gradúe para que trabajemos juntos”, dijo orgulloso.

“Me muero de las ganas de que saque la música que está haciendo”, confesó Chayanne. Detalló que su “niña” compone, produce, arregla y canta.

Además, la joven es la encargada de sus redes sociales. “Ella es la que pública mis cosas”, contó.

Entre las cosas que Isadora ha subido a las redes sociales de Chayanne está el anuncio de “Como tú y yo”, el segundo sencillo del nuevo disco del artista puertorriqueño, que contó con la composición del venezolano Servando Primera y la producción de Motiff.

La canción sale este jueves y Chayanne la cantará en el escenario de los Billboard latinos, que se transmitirán por Telemundo y Telemundo Internacional desde Miami.

Se trata de una especie de merengue romántico, que Chayanne bailó en el escenario de la conferencia, desatando los gritos de las mujeres presentes.

El artista confesó que había estado “nervioso y con ansiedad”, antes de su panel, porque para él es muy importante “no decepcionar, estar a la altura”, de lo que se espera de él.

Es la misma razón por la que no saldrá de gira hasta finales de 2023, pues le lleva un mínimo de ocho meses de preparación física y aún más de diseño y planificación logística.

“Cada vez que llegó a cualquier país de habla hispana me reciben como si fuese mi casa y ese cariño merece mi mayor dedicación y mi mejor de mí”, expresó.