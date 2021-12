Checo: “Muy feliz por el equipo y por Max, que se merece este Mundial”

Abu Dabi, (EFE).- El mexicano Sergio Pérez, compañero en Red Bull del neerlandés Max Verstappen, flamante campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Yas Marina que está “muy feliz por el equipo y por” su colega, del que afirmo que “se merece este Mundial”.

“Estoy muy feliz por Max y por este equipo, porque han trabajado muy duro durante todo el año y durante muchos años. Max realmente se merece este Mundial con el nivel que ha alcanzado”, opinó ‘Checo’, nacido hae 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que acabó su mejor temporada en la F1, igualando el cuarto puesto del año pasado, pero mejorando notoriamente su puntuación, que elevó de 125 a 190.

“Estoy muy contento por contribuir a la consecución de su título, ha sido un gran compañero de equipo y un gran tipo, no podría estar más feliz por él”, explicó el bravo piloto tapatío, quince veces en un podio de la F1, categoría en la que cuenta dos triunfos; uno de ellos el de este año en Azerbaiyán.

“Lewis (Hamilton, de Mercedes, que acabó segundo en Yas Marina y en el Mundial) tenía el control de la carrera y Max estaba unos 10 segundos por detrás, así que estoy muy contento de poder haber hecho algo para ayudar a conseguir este resultado”, indicó.

“Tenía neumáticos muy viejos, así que no podía hacer mucho, pero logré sacarle un par de segundos a Lewis, lo cual fue importante y tuvo un impacto en la carrera” comentó el piloto de Jalisco.

“Por un lado no quieres involucrarte en su campeonato y en su batalla, orque han trabajado muy duro para llegar a este momento; pero éste es mi equipo; y lo hice por mi equipo y por Max”, explicó.

“Creo que terminar segundo hubiese sido posible para mí hoy por la forma en que acabó la carrera, pero tuve que retirarme, ya que mi coche no se notaba muy bien y podría haber terminado metiendo en pista otro coche de seguridad”, apuntó.

“Al final, es una pena que no obtuviéramos el título de constructores, pero estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho esta temporada”, afirmó ‘Checo’ este domingo en Yas Marina.