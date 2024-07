‘Checo’ Pérez: “Hemos trabajado como equipo para superar las cosas”

Redacción deportes, (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), subcampeón del mundo de Fórmula Uno el año pasado y sexto en el Mundial, declaró, con miras al Gran Premio de Hungría, el decimotercero del curso, que han estado “trabajando como equipo para superar las cosas”.

“Estuvo tener algo de tiempo libre después del Gran Premio de Gran Bretaña, porque apartarte un poco del ruido de los circuitos puede ser a veces especialmente importante”, comentó ‘Checo’, nacido hace 34 años en Guadalajara, con seis victorias y 39 podios en la categoría reina.

“A la vez que he pasado algún tiempo con mi familia y he entrenado duro, también he estado en la fábrica con mi equipo, en el simulador; y analizando como podemos mejorar el momento de forma en el que estamos, apuntó el mexicano, que lleva desde abril -en el Gran Premio de China, en Shanghái- sin subirse al podio; y que en las últimas seis carreras ha pasado de ser segundo a ocupar la sexta plaza del campeonato.

“Siempre trabajamos juntos para buscar soluciones; y eso es lo que hemos estado haciendo, trabajar como equipo para superar las cosas”, añadió el bravo piloto tapatío con miras al Gran Premio de Hungría, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.