‘Checo’ Pérez se resigna con su tercer puesto: “Fue lo mejor que podía hacer”

México, (EFE).- El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Red Bull, admitió que su tercer lugar en el Gran Premio de México de Fórmula Uno fue lo mejor que podía hacer después de los problemas que tuvo en las prácticas y en la clasificación.

“Tuve una mal parada en los ‘pits’ que me puso por detrás de los Ferrari, perdí 10 segundos por esto y el tráfico. No pude llegarle a Hamilton, pero con todos los problemas que tuvimos el fin de semana, fue lo mejor que podía hacer”, lamentó el mexicano, que largó desde el cuarto puesto.

Pérez, que terminó detrás del británico Lewis Hamilton, de Mercedes, segundo, y de su compañero en Red Bull, el bicampeón del mundo Max Verstappen, primero, explicó que es difícil rebasar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Fue difícil, tuve que empujar muy fuerte. Tuvimos una parada mala y aquí adelantar es difícil. Tenía que defender a como diera lugar el tercer lugar”, afirmó.

El tapatío, de 32 años, lamentó no haberle regalado a su afición la primera victoria de un conductor local.

“Quería mucho más. Tuvimos una buena arrancada, pero no nos pudimos mantener ahí. Los Mercedes sufrieron mucho en ir con los neumáticos duros”, añadió.

El mexicano, que por su tercer lugar en México subió al segundo lugar del campeonato de pilotos, dijo que ahora se concentrará en las últimas dos carreras del año, Sao Paulo y Abu Dhabi.

“Lo importante es que en el campeonato estamos segundos y ahora pensar en Brasil. Han sido dos semanas intentas y ahora a recuperarnos”, puntualizó.