Chicago Bears mantiene a su estrella Jaylon Johnson a cambio de 76 millones de dólares

Redacción Deportes, (EFE).- El esquinero Jaylon Johnson firmó una extensión de contrato por cuatro años y 76 millones de dólares para mantenerse como estelar de los Chicago Bears.

El acuerdo económico lo convierte en uno de los jugadores en su posición mejor pagados en la NFL.

El acuerdo al que llegó con Chicago le representará un ingreso de 19 millones de dólares anuales.

Desde su llegada a Bears, seleccionado en la segunda ronda del Draft 2020, Johnson, de 24 años, se ha convertido en uno de los más destacados esquineros de la liga.

En su carrera ha jugado 53 partidos, sumado 41 pases defendidos y cinco intercepciones.

Johnson ha sido pieza importante en la defensiva profunda de los Bears que en la campaña pasada terminó como líder en pases interceptados de más de 10 yardas, con 16.

El equipo del entrenador Matt Eberflus es uno de los que más ha invertido en su defensiva secundaria desde el final de la campaña pasada.

Arregló una extensión de cuatro años por 98 millones de dólares con el ala defensiva Montez Sweat y firmó, también por cuatro años, y 72 millones al apoyador Tremaine Edmunds; que se suman al actual acuerdo de 76 millones con Jaylon Johnson.

En otros movimientos relevantes de este jueves Los Angeles Rams extendieron el contrato del guardia Kevin Dotson por las próximas tres temporadas a cambio de 48 millones de dólares, con lo que se colocó como el sexto jugador con mejor salario anual en su posición.

Los New England Patriots también reforzaron su línea con el ‘tackle’ ofensivo Chukwuma Okorafor, quien fue cortado por los Pittsburgh Steelers el 12 de febrero pasado.

En Jacksonville, los Jaguars se arreglaron por tres campañas por 28.5 millones de dólares con el guardia Ezra Cleveland, jugador de 25 años, ex de Minnesota Vikings.

Miami Dolphins firmó al ala defensiva Jonnu Smith por un periodo de dos años y 10 millones de dólares.

Más temprano los New Orleans Saints acordaron que pagarán 13 millones de dólares al defensivo profundo Tyrann Mathieu hasta la temporada 2025.