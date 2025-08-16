Chicago inaugura recorrido turístico en autobús centrado en la vida del papa León XIV

Chicago (IL), (EFE).- El papa León XIV vuelve a ser atracción turística en Chicago, con un recorrido en autobús centrado en la vida y legado del primer pontífice nacido en Estados Unidos que incluye su casa, el seminario y hasta su pizzería favorita.

El ‘Papa Tour’, de dos horas y media de duración, comenzó a funcionar este jueves, con partida en la Catedral del Santo Nombre, donde se casaron sus padres en 1949, y una parada en su casa de infancia de Dolton, un suburbio de Chicago (Illinois).

También hay paradas en la casa natal de Robert Francis Prevost en Bronzeville, un barrio del sur, en el antiguo Hospital Mercy, y un seminario donde se formó para el sacerdocio, la Unión Teológica Católica en Hyde Park.

“Creemos que esta es una oportunidad para ayudar a la gente a experimentar Chicago de una manera que les permita sentirse más conectados con el papa”, dijo a medios locales Zach Schnitzer, director de experiencias del Chicago Pope Tour.

“Es un gran orgullo para nuestra ciudad saber que uno de los líderes más importantes del mundo considera nuestra ciudad su hogar”, agregó.

El actual jefe de la Iglesia católica nació en la zona sur de Chicago en 1955, aunque pasó su infancia en la Villa de Dolton, cuyo concejo municipal compró la casa para convertirla en un sitio histórico y centro de atracción turística.

El recorrido cuesta 65 dólares y es relatado en varios idiomas. La empresa Chicago Pope Tours LLC declaró que donará una parte de las ganancias a importantes organizaciones comunitarias.

La tradición de Chicago con la pizza también es contemplada, con una parada del autobús en una pizzería que era la favorita de Prevost en su juventud.

Ya convertido en el sumo pontífice, este negocio le sorprendió recientemente con la entrega personal de una pizza mientras León XIV recorría la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.