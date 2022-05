Chicharito confirma “acercamientos” para su regreso a la selección mexicana

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Tras la victoria del LA Galaxy frente al LAFC en una nueva edición del derbi angelino, Javier ‘Chicharito’ Hernández confirmó ante los medios que se han acercado posturas para su hipotético regreso a la selección mexicana.

“Sí, hubo acercamientos. Claro que sí”, dijo el delantero sin dar más detalles.

En los últimos días habían circulado rumores sobre posibles conversaciones y reuniones entre Chicharito y la selección que dirige el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino con la vista puesta en el Mundial de Qatar 2022.

El ariete del Galaxy no ha sido convocado con México desde 2019 y su vuelta o no al Tri ha sido una conversación constante en los últimos meses.

Al margen de la selección mexicana, Chicharito pudo celebrar esta noche la clasificación para los cuartos de final de la Copa ‘US Open’ del Galaxy, que derrotó 3-1 a un LAFC en el que su compatriota Carlos Vela abandonó el campo en el minuto 20 por molestias en el cuádriceps.

Chicharito marcó el segundo gol del Galaxy en esta nueva entrega del derbi angelino, que es conocido popularmente como “El tráfico”.

Con este tanto, el delantero rompió su sequía ya que no veía puerta desde el 9 de abril; es decir, siete jornadas de la MLS y un cruce de la Copa sin marcar.

“El gol siempre es la culminación del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación y el sacrificio de todo el equipo”, apuntó.

El mexicano subrayó el gran trabajo de todos los futbolistas del Galaxy y destacó que jugaron “muy compactos” y con una gran “concentración”.

“Si vas con todo con tu esfuerzo y tienes además el talento, esa fórmula la mayoría de las veces va a salir más positiva que negativa”, argumentó.

“El resultado (del partido) es solo una consecuencia de cómo jugamos como equipo, de cómo lo dimos todo para el beneficio del equipo y no de las individualidades”, añadió.

Por último, Chicharito dijo que todas esas cualidades son las que “construyen a equipos campeones” y también insistió en que todos los conjuntos que acudan al campo del Galaxy tendrán que jugar “uno de sus mejores partidos esta temporada” si quieren salir con puntos del Dignity Health Sports Park.