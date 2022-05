‘Chicharito’ prolonga su sequía a tres días del derbi copero con LAFC

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández encadenó su séptimo partido sin ver puerta en la MLS y sus Los Ángeles Galaxy cayeron 0-3 en casa ante el Houston Dynamo, a falta de tres días para el derbi de Copa de Estados Unidos contra el Los Ángeles FC, líder del Oeste.

El LAFC suma dos puntos de ventaja sobre el Austin, segundo, cuatro sobre el Dallas y el Real Salt Lake, terceros, y seis sobre los Galaxy, que bajaron a la quinta posición.

En el Este, el Philadelphia Union venció a domicilio contra los Portland Timbers (2-0) y recuperó el liderato en solitario, con un punto de ventaja sobre el New York City FC, que ganó 1-0 al Chicago Fire.

LA SEQUÍA DE ‘CHICHARITO’

Tras arrancar el año con cinco goles en seis jornadas, ‘Chicharito’ suma ahora siete sin ver puerta y sus Galaxy cayeron por goleada en casa frente al Houston Dynamo.

El paraguayo Sebastián Ferreira impulsó la victoria de los texanos con su quinta diana de la temporada y castigó a unos Galaxy en los que ‘Chicharito’ empezó como suplente y jugó los últimos 30 minutos.

Fue la quinta derrota de la temporada para el conjunto angelino, la tercera en los últimos cinco partidos, con el derbi copero contra el LAFC a la vuelta de la esquina.

ORLANDO NO PUEDE CON 9

El LAFC triunfó el sábado contra el Columbus Crew por 2-0 con gol de Vela incluido y lidera la tabla con dos puntos de margen sobre el Austin, que empató 2-2 en un partido de alta intensidad contra el Orlando City.

El austríaco Ercan Kara y el brasileño Ruan dieron una ventaja de dos goles al Orlando del meta peruano Pedro Gallese, pero el Austin remontó hasta el empate en una vibrante segunda mitad, en la que sus rivales se quedaron con nueve hombres.

El argentino Sebastián Driussi firmó el 1-2 de penalti y la igualada llegó en el quinto de los nueve minutos de tiempo añadido, anotado por el senegalés Moussa Djitté.

El Orlando lo dio todo para defender una victoria que le daría el liderato, pero salió de Austin con un punto.

El Austin sigue segundo, con dos puntos de margen sobre un Dallas en apuros, que sufrió este domingo ante Minnesota su segunda derrota consecutiva. El equipo del técnico español Nico Estévez padeció su primer revés en casa.

VUELA EL NY CITY

En el Este sigue volando el New York City, al que le bastó un penalti transformado por el brasileño Heber a los 20 minutos para doblegar a un Chicago Fire en profunda crisis de resultados.

El equipo de Illinois es colista y encadenó su noveno partido liguero sin victorias, al que se añadió la eliminación en la Copa de Estados Unidos.

El mexicano Jairo Torres, fichado el pasado mayo procedente del Atlas, entró al comienzo de la reanudación, pero no pude evitar un nuevo revés.

Sí se reactivó el Inter Miami, que venció 2-0 en casa a los New York Red Bulls con goles del costarricense Ariel Lassiter y del finlandés Robert Taylor.

El ecuatoriano Leonardo Campana fue titular y fue sustituido en el cuarto de hora final por el argentino Gonzalo Higuaín.